हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआसमान में गरजे राफेल-सुखोई, असम CM बोले- 'चिकन नेक पर IAF की ताकत उड़ा देगी दुश्मनों की नींद'

आसमान में गरजे राफेल-सुखोई, असम CM बोले- 'चिकन नेक पर IAF की ताकत उड़ा देगी दुश्मनों की नींद'

Flying Display 2025: गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना ने पूर्वोत्तर का पहला पूर्ण पैमाने का एयर शो ‘फ्लाइंग डिस्प्ले 2025’ आयोजित किया. यह एयर शो चिकन्स नेक कॉरिडोर के पास आयोजित हुआ.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 09 Nov 2025 11:50 PM (IST)
Preferred Sources

Flying Display 2025: असम की राजधानी गुवाहाटी रविवार को भारतीय वायुसेना के अद्भुत शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनी. मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने पूर्वोत्तर में आयोजित पहले पूर्ण पैमाने के एयर शो 'फ्लाइंग डिस्प्ले 2025' का अवलोकन किया और कहा कि यह शक्ति, कौशल और भावना का ऐसा प्रदर्शन है जो भारत के दुश्मनों की रातों की नींद हराम कर देगा. यह एयर शो रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम चिकन्स नेक कॉरिडोर के पास आयोजित हुआ. शो के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपनी सामरिक और तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन किया.

75 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टरों ने भरी उड़ान
ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लासित घाट के पास हुए इस डेढ़ घंटे लंबे फ्लाइंग डिस्प्ले में राफेल, सुखोई-30, मिग-29, मिराज, जगुआर, आईएल-78 रिफ्यूलर, सी-17 ग्लोबमास्टर, एएन-32, सी-130 हरक्यूलिस जैसे विमानों ने रोमांचक करतब दिखाए. साथ ही अपाचे, एमआई-17 और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK-1 ने भी अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया.

राज्यपाल और वायुसेना प्रमुख रहे मौजूद
इस अवसर पर असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल ए.पी. सिंह, पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एयर मार्शल सूरत सिंह समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर गुवाहाटी के नागरिकों का आभार जताते हुए कहा कि जनता का यह अपार समर्थन देश के भीतर और बाहर “दुश्मनों की नींद हराम” कर देगा.

गुवाहाटी की सड़कों पर उमड़ी भीड़
कार्यक्रम देखने के लिए शहर और आसपास के इलाकों से हजारों लोग पहुंचे. भीड़ इतनी अधिक थी कि लासित घाट जाने वाली मुख्य सड़कों पर सुबह से जाम की स्थिति बनी रही. पूरा गुवाहाटी मानो वायुसेना के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखने थम गया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस शो में शामिल होना था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के कारण वे नहीं पहुंच सके.

रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि पहली बार भारतीय वायुसेना ने पूर्वोत्तर में इतनी बड़ी स्तर पर प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा, 'इस फ्लाइंग डिस्प्ले में वायुसेना के लगभग सभी विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे. यह गति, कौशल और समन्वय का शानदार संगम था, जिससे लोगों को देश की हवाई ताकत को करीब से देखने का दुर्लभ अवसर मिला.'

Published at : 09 Nov 2025 11:45 PM (IST)
Tags :
Indian Air Force Himanta Biswa Sharma INDIA HIMANTA BISWA SARMA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
बिहार
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
क्रिकेट
IND vs SA: गिल और गंभीर के सामने बड़ी चुनौती, पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन ने बढ़ाया सिर दर्द, दिग्गज ने दी अहम सलाह
गिल और गंभीर के सामने बड़ी चुनौती, पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन ने बढ़ाया सिर दर्द
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुस्लिम-ईसाई भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? सवाल पर मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
'मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन...', RSS में कौन हो सकता है शामिल? मोहन भागवत ने दिया ये जवाब
बिहार
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
बिहार: गोपालगंज में उग्र भीड़ ने फूंकी पुलिस की गाड़ी, सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा
टेलीविजन
BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
'बिग बॉस 19' से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता, फूट-फूटकर रोईं अशनूर कौर
क्रिकेट
IND vs SA: गिल और गंभीर के सामने बड़ी चुनौती, पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन ने बढ़ाया सिर दर्द, दिग्गज ने दी अहम सलाह
गिल और गंभीर के सामने बड़ी चुनौती, पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन ने बढ़ाया सिर दर्द
इंडिया
कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में 2 मिनट लेट पहुंचे राहुल गांधी तो मिली सजा! लगाने पड़े 10 पुशअप
कांग्रेस के ट्रेनिंग कैंप में 2 मिनट लेट पहुंचे राहुल गांधी तो मिली सजा! लगाने पड़े 10 पुशअप
शिक्षा
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
CDS अनिल चौहान की तरह आसिम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के CDF, जानें कितनी बढ़ जाएगी उनकी सैलरी?
दिल्ली NCR
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
दिल्ली: MCD उपचुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन नेताओं को दिया टिकट
ट्रेंडिंग
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
गोवा में ऑटो वालों ने की विदेशी कपल से बदतमीजी! फिर पुलिस ने भी काट दिया चालान- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget