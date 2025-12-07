हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India-US Trade Deal: कब फाइनल होगी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ पर भी आया बड़ा अपडेट

India-US Trade Deal: कब फाइनल होगी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ पर भी आया बड़ा अपडेट

India-US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी ट्रेड डील पर जल्द सहमति बन सकती है. इसे लेकर अगले हफ्ते अमेरिका अधिकारियों की एक टीम भारत आने वाली है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 07 Dec 2025 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से अटकी ट्रेड डील पर जल्द सहमति बनने की संभावना है. बीते कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं. ट्रंप ने हाल ही में कहा कि भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत सही ट्रैक पर है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा. इसे लेकर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की एक टीम अगले हफ्ते भारत आ रही है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील जल्द फाइनल होने की उम्मीद

अमेरिका के मुख्य वार्ताकार ब्रैंडेन लिंच के साथ यूएस ट्रेड रिप्रजेंटेटिव रिक स्विट्जर भी भारत आ रहे हैं. यहां वे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल से मुलाकात करेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड-डील को फाइनल हो जाएगा. दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल की तीन दिवसीय बैठक 10 दिसंबर को शुरू होगी और 12 दिसंबर को खत्म होगी. इसमें अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए टैरिफ में कटौती पर भी चर्चा होने की उम्मीद है.

कई महीनों से अटकी है ट्रेड-डील

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर अगस्त 2025 में भारत 25 फीसदी एक्सट्रा टैरिफ लगा दिया था, जिसके बाद भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ का बोझ हो गया. अमेरिका के इस निर्णय के बाद से ही दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर सहमति नहीं बन पाई है. हालांकि फिर अमेरिकी अधिकारियों ने 16 दिसंबर को भारत का दौरा किया था और फिर 22 सितंबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी व्यापार वार्ता के लिए एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए अमेरिका का दौरा किया था.

दोनों देशों की ओर से मिल रहे पॉजिटिव सिग्नल

दोनों देशों की ओर से ट्रेड डील को फाइनल करने को लेकर पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं. बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जल्द ही अमेरिका भारत के साथ अच्‍छी डील लॉक करने जा रहा है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी जल्द ट्रेड डील पर बात बनने के संकेत दिए थे. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने हाल ही में कहा कि इस साल के अंत तक भारत-अमेरिका ट्रेड डील का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए टैरिफ का मुद्दे हल निकल जाएगा.

भारत पर टैरिफ कम कर सकता है अमेरिका

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अब तक 6 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. कई ब्रोकरेज फर्म भी ये अनुमान जता रहे हैं कि भारत पर लागू अमेरिका टैरिफ में भी कटौती होगी. नोमुरा (Nomura) ने हाल में कहा था कि भारत-अममेरिका ट्रेड डाल के मुद्दे जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे और भारत पर 20 फीसदी टैरिफ के आसपास तय किए जाएंगे.

Published at : 07 Dec 2025 06:28 PM (IST)
Tags :
Tariff Us INDIA DONALD Trump
और पढ़ें
प्राइवेसी पॉलिसी

