गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबांग्लादेश से रिश्तों पर भारत ने साफ किया स्टैंड - 'मौजूदा समय में...'

बांग्लादेश से रिश्तों पर भारत ने साफ किया स्टैंड - 'मौजूदा समय में...'

बांग्लादेश ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए शर्त रखी है. ढाका ने कहा कि शेख हसीना और अवामी लीग के अन्य नेताओं का प्रत्यर्पण ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार के लिए अहम शर्त है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 22 Sep 2026 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आमंत्रण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बयानबाजी के बाद अब नई दिल्ली ने ढाका के साथ अपने रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ एक सकारात्मक, रचनात्मक और दूरदर्शी संबंध चाहता है और दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन पर चर्चा के लिए भी तैयार है.

विदेश मंत्रालय ने भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या कहा?

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
दिल्ली BJP मुख्यालय में अमित शाह की बड़ी बैठक, क्या है मीटिंग का एजेंडा?
दिल्ली BJP मुख्यालय में अमित शाह की बड़ी बैठक, क्या है मीटिंग का एजेंडा?
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
इंडिया
स्वतंत्रता सेनानी अलाउद्दीन के नाम पर होगा ममनूर एयरपोर्ट? ओवैसी ने की मांग
स्वतंत्रता सेनानी अलाउद्दीन के नाम पर होगा ममनूर एयरपोर्ट? ओवैसी ने की मांग
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत-बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘हमने पहले भी कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और दूरदर्शी संबंध चाहते हैं. हमारे पास जो स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म मौजूद हैं, उनके माध्यम से हम अपने सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं. यही हमारा उद्देश्य है. हम इस संबंध को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में दूरदर्शी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं.’ 

भारत से रिश्ते सुधारने के लिए बांग्लादेश ने रखी शर्त

वहीं, दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाने के लिए बड़ी शर्त रखी है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना और प्रसारण मामलों के सलाहकार जाहेद उर रहमान ने पिछले हफ्ते बुधवार (16 सितंबर, 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के सामने रिश्तों को सुधारने के लिए शर्त रख दी.

रहमान ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के अन्य नेताओं का प्रत्यर्पण ही भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए अहम शर्त होगी. उन्होंने यह भी कहा था कि ढाका में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के साथ हुई बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी.

कई बार भारत का दौरा टाल चुके हैं तारिक रहमान

बांग्लादेश के आम चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद नई दिल्ली की तरफ से बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को कई बार भारत आने का न्योता दिया गया है, लेकिन तारिक रहमान अब तक भारत के दौरे पर नहीं आए हैं.

भारत ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए बिम्सटेक अध्यक्ष के तौर पर भी बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को आमंत्रित किया था, लेकिन वह भारत दौरे पर नहीं आए.

वहीं, दूसरी ओर ब्रिक्स समिट से पहले बांग्लादेश की तरफ से कहा गया था कि तारिक रहमान को ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से निमंत्रण ही नहीं दिया गया था, जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि तारिक रहमान को दो बार आमंत्रित किया गया था. पहला भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भेजा गया था. 

यह भी पढ़ेंः नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 22 Sep 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
Dhaka INDIA BANGLADESH Tarique Rahman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली BJP मुख्यालय में अमित शाह की बड़ी बैठक, क्या है मीटिंग का एजेंडा?
दिल्ली BJP मुख्यालय में अमित शाह की बड़ी बैठक, क्या है मीटिंग का एजेंडा?
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
इंडिया
स्वतंत्रता सेनानी अलाउद्दीन के नाम पर होगा ममनूर एयरपोर्ट? ओवैसी ने की मांग
स्वतंत्रता सेनानी अलाउद्दीन के नाम पर होगा ममनूर एयरपोर्ट? ओवैसी ने की मांग
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
Advertisement

वीडियोज

UP Election 2027 | Chitra Tripathi: उत्तर प्रदेश में 'धर्मयुद्ध',कौन किसके विरुद्ध? | Akhilesh Yadav
Jamui Viral Video Case: जमुई कांड पर आया बड़ा अपडेट | Samrat Chaudhary | Bihar
Salman Khan ने Bigg Boss 20 में उठाया Paparazzi Culture का मुद्दा, Actresses की Privacy पर बोले
Bollywood News: स्काईफोर्स के बाद वीर पहाड़िया की नई पारी, ‘प्रेम कीटानू’ तैयार (22.09.2026)
YRKKH: 😱Maira की बगावत से हिला Poddar परिवार, Armaan और Abhira के उड़े होश! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'
जंग के बाद US में हथियार खत्म होने दावे पर बोले ट्रंप - 'कायर और गद्दार कहेंगे कि...'
बिहार
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह, 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह, 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
जहीर खान को किसके कहने पर बनाया गया चेन्नई का हेड कोच? CSK के CEO ने खोला राज
इंडिया
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
'संवैधानिक मर्यादाओं का...' वंदे मातरम विवाद पर राज्यपाल ने CM डीके को लिखा पत्र
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग
ऑटो
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित
एग्रीकल्चर
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
यूपी में भी की जा सकती है नारियल की खेती, जान लें तरीका
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget