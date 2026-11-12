हैदराबाद के मल्काजगिरी इलाके में पिछले हफ्ते एक ऐसा 'कारोबार' पकड़ा गया, जो अस्पताल के सफेद लिबास में चल रहा था, लेकिन इसका तर्क बाजार के भाव से तय होता था. पुलिस ने 48 महिलाओं को आजाद कराया. इनमें से कई पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और झारखंड से लाई गई थीं. इन्हें हर 'साइकिल' के लिए 20,000 से 30,000 रुपए का लालच दिया गया था. इन महिलाओं से जो अंडे निकाले जा रहे थे, वे आगे जाकर 3 लाख रुपए प्रति साइकिल तक में बेचे जा रहे थे.

यह सिर्फ एक रैकेट नहीं, यह अंडों की कालाबाजारी है. इसमें हर कड़ी का अपना मुनाफा तय है और हर कड़ी की अपनी भूमिका...

यह 'नेटवर्क' दिखता कैसा है?

हैदराबाद पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, यह सिंडिकेट 'ऑर्गनाइजर, रिक्रूटर, एजेंट और इंटरमीडियरीज' के ढांचे पर चलता था. इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक 'फर्जी मेडिकल सप्लाई चेन' की तरह देखा जाए.

लेवल- 1: ऑर्गनाइजर (मुख्य सरगना)

यह शख्स पूरे ऑपरेशन का CEO होता है. हैदराबाद मामले में मुख्य ऑर्गनाइजर अमित शर्मा (44) को माना गया है, जो मूल रूप से इंदौर का रहने वाला था. वह बेगमपेट में 50 हजार रुपए महीने के किराए पर कमरे लेकर करीब दो साल से कारोबार चला रहा था. वह ऊपर से नीचे तक पूरी सप्लाई को 'मैनेज' करता था. कहां से महिलाएं आएंगी, कहां ठहरेंगी, कौन सा IVF सेंटर प्रोसीजर करेगा और पैसा कैसे घूमेगा तक.

लेवल- 2: रिक्रूटर (भर्ती करने वाला)

यह वह कड़ी है जो कच्चा माल यानी महिलाओं को जुटाती है. हैदराबाद मामले में निकहत परवीन (31) को सह-ऑर्गनाइजर और रिक्रूटर बताया गया, जो पश्चिम बंगाल से एजेंट्स के जरिए महिलाओं को भर्ती करती थी. महिलाओं की यात्रा और ठहरने का इंतजाम करती थी. रिक्रूटर अक्सर हेल्थ चेकअप या काम के बहाने संपर्क करता है. आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को जल्दी पैसा कमाने का लालच देता है.

लेवल- 3: एजेंट/इंटरमीडियरी (स्थानीय जाल)

ये वे लोग हैं जो जमीन पर काम करते हैं. महिलाओं को ढूंढना, रिक्रूटर तक पहुंचाना और अक्सर फर्जी दस्तावेज तैयार करना जैसे काम इन्हीं के जिम्मे होते हैं. हैदराबाद मामले में रेशमा खातून (26) को IVF एजेंट बताया गया, जबकि पंकज सोनी (52) ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था. वह पहले भी सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर कांड में आरोपी रह चुका था.

उदयपुर में जांच में सामने आया कि एजेंट ई-मित्र सेंटर्स के जरिए नाबालिग लड़कियों की आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर उन्हें वयस्क दिखाते थे.

लेवल- 4: मेडिकल 'सर्विस प्रोवाइडर'

यह सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है. महिलाओं को लाकर सिर्फ ठहराया नहीं जाता, बल्कि उन्हें हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं. हैदराबाद में पुलिस ने Humog HP और Primolut जैसी दवाइयां जब्त कीं. फिर IVF/ART सेंटरों में अंडे निकालने की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है.

हैदराबाद मामले में जांच अधिकारियों ने 23 IVF सेंटरों तक कड़ियां जोड़ी हैं. यानी सिंडिकेट को मेडिकल वैधता किसी न किसी स्तर पर इन केंद्रों से मिलती थी, वरना इतने बड़े पैमाने पर इंजेक्शन और प्रोसीजर मुमकिन नहीं.

पैसा कहां बनता है?

यह समझना जरूरी है कि यह धंधा सिर्फ इसलिए नहीं फल-फूल रहा कि कोई कानून नहीं है. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 कानून है, लेकिन इसमें ही ऐसी खामियां हैं जो इस काले बाजार को मजबूरी बना देती हैं.

कानून के मुताबिक, एक महिला अपने जीवन में सिर्फ एक बार अंडा दान कर सकती है और वह भी बिना पैसों की लालच के. इसका सीधा असर यह हुआ कि लीगल सप्लाई लगभग खत्म हो गई, जबकि शहरी, अमीर, बांझपन से जूझ रहे कपल्स की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी गैप में काले बाजार ने जगह बना ली है.

यानी एक साइकिल पर 10 गुना से ज्यादा का मार्जिन सिर्फ अंडे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर बनता है. यह साइकिल एक ही महिला से बार-बार निकाला जाता है. बदलापुर (महाराष्ट्र) मामले में एक महिला का 33 बार अंडाणु निकाला गया, जबकि कानून में एक ही बार की इजाजत है.

हैदराबाद में भी आरोप है कि फर्जी आधार कार्ड और मेडिकल हिस्ट्री बनाकर एक ही महिला से बार-बार अंडे निकाले जाते थे, ताकि कानूनी एक बार की सीमा को चकमा दिया जा सके.

कितना बड़ा है यह धंधा?

NPR की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का फर्टिलिटी बाजार लगभग 35 अरब डॉलर का है और यह तेजी से बढ़ रहा है. इस बाजार में अंडों की मांग इतनी ज्यादा है कि कई जगहों पर प्रीमियम डोनर के लिए लगभग 2.5 लाख से 6 लाख रुपए तक की कीमतें वसूली जाती हैं. जब लीगल सप्लाई कानूनी रूप से लगभग बंद हो जाए और मांग इतनी हो, तो ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट का फैलना आसान हो जाता है.

हैदराबाद में जिस एक ART सेंटर पर केंद्रित जांच हुई, उसका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है. यह सिर्फ एक सेंटर का आंकड़ा है. पूरे नेटवर्क का स्केल इससे कहीं बड़ा होने का अनुमान है.

मुंबई महानगर क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसी तरह के रैकेट में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की पहचान की है, जो अपराध की कमाई से बनाई गई बताई जा रही है. यह सिर्फ उन मामलों का हिसाब है जो पकड़ में आए हैं.

कहां-कहां भंडाफोड़ हो चुका है?

हैदराबाद सिर्फ एक उदाहरण है. पिछले कुछ महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में इसी तरह के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. हैरान करने वाली बात यह है कि हर जगह तरीका लगभग एक जैसा है:

महाराष्ट्र (बदलापुर/ठाणे): फरवरी 2026 में बदलापुर पूर्व में एक रिहायशी फ्लैट से चल रहे अवैध ART सेंटर का भंडाफोड़ हुआ. सुलक्षणा गडेकर नाम की महिला सरगना थी, जो घर पर ही ओव्यूलेशन-स्टिम्युलेटिंग इंजेक्शन रखती थी और बिना डॉक्टरी सलाह के महिलाओं को देती थी. कम से कम 40 महिलाओं के शोषण का अनुमान है और एक महिला का 33 बार अंडाणु निकाला गया. इस मामले की जांच ED तक पहुंच चुकी है. जांच में बेंगलुरु तक कड़ियां मिली हैं, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने राज्यभर के IVF सेंटरों के लिए हाई-अलर्ट जारी किया है.

फरवरी 2026 में बदलापुर पूर्व में एक रिहायशी फ्लैट से चल रहे अवैध ART सेंटर का भंडाफोड़ हुआ. सुलक्षणा गडेकर नाम की महिला सरगना थी, जो घर पर ही ओव्यूलेशन-स्टिम्युलेटिंग इंजेक्शन रखती थी और बिना डॉक्टरी सलाह के महिलाओं को देती थी. कम से कम 40 महिलाओं के शोषण का अनुमान है और एक महिला का 33 बार अंडाणु निकाला गया. इस मामले की जांच ED तक पहुंच चुकी है. जांच में बेंगलुरु तक कड़ियां मिली हैं, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने राज्यभर के IVF सेंटरों के लिए हाई-अलर्ट जारी किया है. राजस्थान (उदयपुर): 21 महीने की स्टिंग के बाद खुलासा हुआ कि बिचौलिए नाबालिग लड़कियों (13-15 साल) के अंडे खरीद रहे थे. आधार कार्ड में उनकी उम्र बढ़ाकर 25 साल दिखाई जा रही थी. एक IVF डॉक्टर ने 'प्रीमियम डोनर' के लिए 2 लाख रुपए की मांग की और अंडे की फोटो तक दिखाई.

21 महीने की स्टिंग के बाद खुलासा हुआ कि बिचौलिए नाबालिग लड़कियों (13-15 साल) के अंडे खरीद रहे थे. आधार कार्ड में उनकी उम्र बढ़ाकर 25 साल दिखाई जा रही थी. एक IVF डॉक्टर ने 'प्रीमियम डोनर' के लिए 2 लाख रुपए की मांग की और अंडे की फोटो तक दिखाई. गुजरात (अहमदाबाद): यहां का नेटवर्क सिर्फ अंडों तक सीमित नहीं रहा, यह बच्चों की तस्करी तक फैल गया. एक मामले में मनीषा सोलंकी नाम की महिला बड़े पैमाने पर इस रैकेट की सप्लायर बन गई. फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी शामिल हो गई. अहमदाबाद में अवैध अंडा व्यापार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी चलने की खबरें हैं.

यहां का नेटवर्क सिर्फ अंडों तक सीमित नहीं रहा, यह बच्चों की तस्करी तक फैल गया. एक मामले में मनीषा सोलंकी नाम की महिला बड़े पैमाने पर इस रैकेट की सप्लायर बन गई. फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी शामिल हो गई. अहमदाबाद में अवैध अंडा व्यापार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी चलने की खबरें हैं. दिल्ली-NCR: गुरुग्राम के सुशांत लोक में जून 2025 में एक अवैध IVF सेंटर पकड़ा गया, जिसका संबंध दिल्ली के एक निजी अस्पताल से जोड़कर जांच की जा रही थी. वहां एक महिला अंडा दान करने के लिए पैसे लेकर आई थी. दिल्ली में बच्चों की तस्करी के एक मामले में भी IVF का एंगल सामने आया, जहां डॉक्टर गरीब कपल्स को 'अपना बच्चा' बताकर सौंपते थे.

इस कालाबाजारी पर लगाम क्यों नहीं कस रही?

द सेंटिनल की रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी तीन बड़ी वजहें साफ दिखती हैं: