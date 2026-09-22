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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग

नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली TMC के दावों पर भाजपा (BJP) ने अपनी प्रतिक्रिया दी. पार्टी के नेता शिशिर बिजोरिया ने कहा कि हलफनामे में गड़बड़ी का मामला चुनाव आयोग के सामने उठाया जाना चाहिए.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 22 Sep 2026 06:31 PM (IST)
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  • भाजपा ने आयोग को मामले पर निर्णय लेने को कहा।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) ने मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रत्याशी हसीरानी रथ का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है. पार्टी ने भाजपा उम्मीदवार की तरफ से चुनाव आयोग को दिए हलफनाम में गड़बड़ी और विसंगति का आरोप लगाते हुए दी गई जानकारियों पर सवाव खड़े किए हैं.

ममता बनर्जी की पार्टी ने क्या किया दावा?

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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी के सोशल मीडिया विंग ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में भाजपा प्रत्याशी हसीरानी रथ की तरफ से जमा किए गए हलफनाम की तस्वीरें साझा की है. इस पोस्ट में पार्टी ने दावा किया कि हसीरानी रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा बताई गई है और उन्होंने साल 1965 में 10वीं क्लास की परीक्षा पास करने की जानकारी दी है.

MAITC ने आगे दावा किया कि रथ ने जिस स्कूल का नाम अपने हलफनामे में दिया है, उसे 10वीं की परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी ही साल 1973 में मिली थी. ऐसे में पार्टी का कहना है कि जब 1973 से पहले परीक्षा आयोजित करने की अनुमति ही नहीं थी, तो उन्होंने परीक्षा कैसे दी. इसके साथ ही, उनके जन्म के वर्ष और 10वीं पास के साल पर भी सवाल उठाए गए. इसे लेकर पार्टी ने अपने पोस्ट में मांग की है कि हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाना चाहिए. 

MAITC के दावा पर भाजपा का रिएक्शन

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस गुट के दावे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता शिशिर बाजोरिया ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि हलफनामे में गड़बड़ी का मामला चुनाव आयोग के सामने उठाया जाना चाहिए और फैसला भी चुनाव आयोग को लेने दीजिए.

वहीं, एक अधिकारी ने ANI से कहा कि उन्हें ऐसी किसी गड़बड़ी की जानकारी नहीं है. इस संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है. 

यह भी पढ़ेंः यूपी चुनाव: कानपुर में AIMIM उतारेगी प्रत्याशी, ओवैसी बोले - 'मैं खुद...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 22 Sep 2026 06:31 PM (IST)
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