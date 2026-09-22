नंदीग्राम उपचुनाव: रद्द होगा BJP प्रत्याशी का नामांकन? ममता की TMC ने की बड़ी मांग

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भाजपा ने आयोग को मामले पर निर्णय लेने को कहा।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (MAITC) ने मंगलवार (22 सितंबर, 2026) को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की प्रत्याशी हसीरानी रथ का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है. पार्टी ने भाजपा उम्मीदवार की तरफ से चुनाव आयोग को दिए हलफनाम में गड़बड़ी और विसंगति का आरोप लगाते हुए दी गई जानकारियों पर सवाव खड़े किए हैं.

ममता बनर्जी की पार्टी ने क्या किया दावा?

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री की पार्टी के सोशल मीडिया विंग ने X प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में भाजपा प्रत्याशी हसीरानी रथ की तरफ से जमा किए गए हलफनाम की तस्वीरें साझा की है. इस पोस्ट में पार्टी ने दावा किया कि हसीरानी रथ के हलफनामे में उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा बताई गई है और उन्होंने साल 1965 में 10वीं क्लास की परीक्षा पास करने की जानकारी दी है.

MAITC ने आगे दावा किया कि रथ ने जिस स्कूल का नाम अपने हलफनामे में दिया है, उसे 10वीं की परीक्षा आयोजित करने की मंजूरी ही साल 1973 में मिली थी. ऐसे में पार्टी का कहना है कि जब 1973 से पहले परीक्षा आयोजित करने की अनुमति ही नहीं थी, तो उन्होंने परीक्षा कैसे दी. इसके साथ ही, उनके जन्म के वर्ष और 10वीं पास के साल पर भी सवाल उठाए गए. इसे लेकर पार्टी ने अपने पोस्ट में मांग की है कि हलफनामे में गलत जानकारी देने के लिए उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाना चाहिए.

Hasirani Rath’s Nandigram affidavit raises serious questions: she says she is 60+ (born 1965/66), yet claims she passed Madhyamik in 1965. The school she names got Class X approval only in 1973. Her nomination should be cancelled for providing false information. pic.twitter.com/8iDgKbZUvB — AITC WB Information Technology & Social Media Wing (@AITCITwing) September 21, 2026

MAITC के दावा पर भाजपा का रिएक्शन

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस गुट के दावे पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता शिशिर बाजोरिया ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि हलफनामे में गड़बड़ी का मामला चुनाव आयोग के सामने उठाया जाना चाहिए और फैसला भी चुनाव आयोग को लेने दीजिए.

वहीं, एक अधिकारी ने ANI से कहा कि उन्हें ऐसी किसी गड़बड़ी की जानकारी नहीं है. इस संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है.

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