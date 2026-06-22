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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia Monsoon: मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार! इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, खेती पर भी दिखेगा बड़ा असर

India Monsoon: मानसून फिर पकड़ेगा रफ्तार! इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, खेती पर भी दिखेगा बड़ा असर

India Monsoon: भारत में मानसून की चाल धीमी पड़ने के बाद अब फिर तेज होने के संकेत हैं. जानिए IMD का ताजा अपडेट, किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है और खेती पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 11:23 PM (IST)
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भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा फिलहाल हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी, रांची, जमुई और मुजफ्फरपुर तक पहुंच चुकी है.  इसका मतलब है कि दक्षिण और पूर्वी भारत के बड़े हिस्से मानसून की चपेट में आ चुके हैं लेकिन उत्तर भारत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान अब भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं. गुजरात और मध्य भारत के कई हिस्सों में भी इसकी पहुंच अधूरी है.

मानसून ने इस साल केरल में हल्की देरी से एंट्री ली लेकिन असली चिंता उसके बाद सामने आई जब इसकी प्रगति अचानक धीमी पड़ गई. मौसम विज्ञान में इसे “मॉनसून ब्रेक” या “वीक फेज़” कहा जाता है. इसी वजह से सैटेलाइट तस्वीरों में बादलों का फैलाव कम नजर आया और कई इलाकों में बारिश अचानक घट गई यानी मॉनसून खत्म नहीं हुआ बल्कि उसका एक्टिव फेज कमजोर पड़ गया.

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23 जून के आसपास मिल सकता है अगला पुश

IMD के मुताबिक अब हालात फिर से अनुकूल हो रहे हैं और 23 जून के आसपास मानसून एक बार फिर तेजी पकड़ सकता है. इससे महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने की संभावना है यानी अगले कुछ दिन मानसून की चाल तय करने वाले साबित हो सकते हैं. 19 से 25 जून के बीच पूर्वोत्तर भारत - असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में व्यापक से लेकर बहुत भारी बारिश की चेतावनी है.

पूर्वी भारत में आंधी-बिजली का अलर्ट जारी

पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश और आंधी-बिजली का अलर्ट जारी किया गया है. दक्षिण भारत में फिलहाल छिटपुट बारिश जारी है लेकिन 20 जून के बाद इसमें तेजी आ सकती है.  वहीं पश्चिम भारत में 22 जून के बाद कोंकण और गोवा में बारिश बढ़ने की उम्मीद है.  दूसरी तरफ उत्तर भारत-दिल्ली-NCR, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में अभी मानसून नहीं पहुंचा है यहां सिर्फ प्री-मॉनसून गतिविधियां जैसे आंधी, बिजली और हल्की बारिश देखने को मिल रही हैं. इस साल एल नीनो को भी मानसून की कमजोरी से जोड़कर देखा जा रहा है. प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने से वैश्विक हवा के पैटर्न बदलते हैं जिससे भारत तक नमी पहुंचाने वाली हवाएं कमजोर हो सकती हैं हालांकि यह सीधे तौर पर बादलों को गायब नहीं करता लेकिन मानसून के कमजोर पड़ने की पृष्ठभूमि जरूर तैयार करता है.

खेती पर डबल मार -कहीं बाढ़, कहीं सूखा

IMD के बुलेटिन में सीधे फसल नुकसान का आंकड़ा नहीं दिया गया है लेकिन कृषि परामर्श से साफ संकेत मिलते हैं कि किसानों पर दो तरफा दबाव बन रहा है. जहां मानसून पहुंच चुका है जैसे असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल वहां भारी बारिश और जलभराव का खतरा है जिससे धान की नर्सरी प्रभावित हो सकती है. जहां मानसून अभी नहीं पहुंचा जैसे उत्तर भारत और कुछ मध्य-पश्चिमी इलाके वहां लू और सूखे की स्थिति बनी हुई है, जिससे सिंचाई लागत बढ़ रही है. आंधी और तेज हवा वाले इलाकों में कटी फसल को नुकसान का भी खतरा बना हुआ है.

खरीफ सीजन पर असर - बुवाई में देरी और बढ़ता जोखिम

खरीफ फसलें पूरी तरह मानसून पर निर्भर होती हैं, और अभी सबसे बड़ा असर बुवाई पर दिख रहा है. कई जगहों पर बुवाई टल गई है तो कहीं किसान सूखी मिट्टी में जोखिम लेकर बुवाई कर रहे हैं. इससे लागत बढ़ रही है और अगर बारिश की कमी बनी रहती है तो उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है.

तीन हिस्सों में बंटी मानसून की कहानी

इस साल मानसून को तीन हिस्सों में समझा जा सकता है.पहले देरी से शुरुआत फिर बीच में ब्रेक और अब असमान असर जहां एक तरफ भारी बारिश है तो दूसरी तरफ सूखा. यही असंतुलन इस साल की सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है क्योंकि भारत में मानसून सिर्फ मौसम नहीं बल्कि खेती और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 22 Jun 2026 11:23 PM (IST)
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