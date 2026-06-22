पश्चिम बंगाल की राजनीति में सालों से एक आरोप बार-बार सुनाई देता रहा था- क्या राज्य का बजट विकास से ज्यादा तुष्टिकरण पर खर्च हो रहा है? अब BJP की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में ऐसा फैसला लिया है, जिसने इस बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है.

शुभेंदु सरकार ने काटा 62 फीसदी बजट

नई सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग का बजट एक झटके में 5,713 करोड़ रुपये से घटाकर 2,165 करोड़ रुपये कर दिया है. यानी 3,548 करोड़ रुपये की कटौती. प्रतिशत में देखें तो यह करीब 62 फीसदी की कमी है. यह सिर्फ एक बजटीय बदलाव नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद नीति परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है.

ममता बनर्जी सरकार के दौरान मदरसा शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं शासन की प्रमुख पहचान बन गई थीं. BJP लगातार आरोप लगाती रही कि राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल वोट बैंक राजनीति के लिए किया जा रहा है. अब सत्ता में आने के बाद BJP ने बजट के जरिए साफ संदेश दिया है कि उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं.

बंगाल विकास विभाग का बजट डबल

जिस विभाग का बजट घटाया गया है, उसी समय सरकार ने उद्योग, निवेश और क्षेत्रीय विकास पर खर्च बढ़ाने का फैसला किया है. उत्तर बंगाल विकास विभाग का बजट लगभग दोगुना करते हुए 920 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,821 करोड़ रुपये कर दिया गया हैय सरकार का दावा है कि अब फोकस पहचान आधारित राजनीति नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे, रोजगार और निवेश पर होगा.

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बजट पेश होने के बाद कहा, "इस बजट में उद्योग, कृषि, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है." उन्होंने यह भी घोषणा की कि चालू वित्त वर्ष में 1 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी.

स्वपन दासगुप्ता ने क्या कहा?

सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता के बयान में छिपा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों और कारोबारी समुदाय को समर्थन देने के लिए नीतियों में बदलाव किया है और पश्चिम बंगाल को फिर से देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है.

दरअसल, यह बजट दो मॉडलों के बीच सीधी लड़ाई का दस्तावेज बन गया है. एक तरफ ममता बनर्जी का कल्याणकारी और अल्पसंख्यक-केंद्रित मॉडल था, दूसरी तरफ BJP उद्योग, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को विकास का नया इंजन बताने की कोशिश कर रही है.

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