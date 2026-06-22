हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Budget 2026: मदरसों के बजट पर शुभेंदु सरकार ने चलाई कैंची, 62% बजट काटा, पलट दिया ममता बनर्जी का फैसला

West Bengal Budget 2026: मदरसों के बजट पर शुभेंदु सरकार ने चलाई कैंची, 62% बजट काटा, पलट दिया ममता बनर्जी का फैसला

नई सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग का बजट एक झटके में 5,713 करोड़ रुपये से घटाकर 2,165 करोड़ रुपये कर दिया है. यानी 3,548 करोड़ रुपये की कटौती.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सालों से एक आरोप बार-बार सुनाई देता रहा था- क्या राज्य का बजट विकास से ज्यादा तुष्टिकरण पर खर्च हो रहा है? अब BJP की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में ऐसा फैसला लिया है, जिसने इस बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है.

शुभेंदु सरकार ने काटा 62 फीसदी बजट

नई सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग का बजट एक झटके में 5,713 करोड़ रुपये से घटाकर 2,165 करोड़ रुपये कर दिया है. यानी 3,548 करोड़ रुपये की कटौती. प्रतिशत में देखें तो यह करीब 62 फीसदी की कमी है. यह सिर्फ एक बजटीय बदलाव नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद नीति परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है.

ममता बनर्जी सरकार के दौरान मदरसा शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं शासन की प्रमुख पहचान बन गई थीं. BJP लगातार आरोप लगाती रही कि राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल वोट बैंक राजनीति के लिए किया जा रहा है. अब सत्ता में आने के बाद BJP ने बजट के जरिए साफ संदेश दिया है कि उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं.

बंगाल विकास विभाग का बजट डबल

जिस विभाग का बजट घटाया गया है, उसी समय सरकार ने उद्योग, निवेश और क्षेत्रीय विकास पर खर्च बढ़ाने का फैसला किया है. उत्तर बंगाल विकास विभाग का बजट लगभग दोगुना करते हुए 920 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,821 करोड़ रुपये कर दिया गया हैय सरकार का दावा है कि अब फोकस पहचान आधारित राजनीति नहीं, बल्कि बुनियादी ढांचे, रोजगार और निवेश पर होगा.

ये भी पढ़ें- 1 लाख सरकारी नौकरी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, बंगाल बजट में शुभेंदु सरकार ने किए कई बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बजट पेश होने के बाद कहा, "इस बजट में उद्योग, कृषि, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है." उन्होंने यह भी घोषणा की कि चालू वित्त वर्ष में 1 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी.

स्वपन दासगुप्ता ने क्या कहा?

सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता के बयान में छिपा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्योगों और कारोबारी समुदाय को समर्थन देने के लिए नीतियों में बदलाव किया है और पश्चिम बंगाल को फिर से देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है.

दरअसल, यह बजट दो मॉडलों के बीच सीधी लड़ाई का दस्तावेज बन गया है. एक तरफ ममता बनर्जी का कल्याणकारी और अल्पसंख्यक-केंद्रित मॉडल था, दूसरी तरफ BJP उद्योग, निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को विकास का नया इंजन बताने की कोशिश कर रही है.

ये भी पढ़ें- बंगाल का ब्लूप्रिंट! IIT-IIM से नए एयरपोर्ट तक खुला खजाना, युवाओं-छात्रों के लिए बजट में बड़े ऐलान

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 22 Jun 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
WEST BENGAL MAMATA BANERJEE SUvendu Adhikari Bengal Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
West Bengal Budget 2026: बंगाल का ब्लूप्रिंट! IIT-IIM से नए एयरपोर्ट तक खुला खजाना, युवाओं-छात्रों के लिए बजट में बड़े ऐलान
बंगाल का ब्लूप्रिंट! IIT-IIM से नए एयरपोर्ट तक खुला खजाना, युवाओं-छात्रों के लिए बजट में बड़े ऐलान
इंडिया
भारत बॉर्डर के नजदीक क्यों लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े बांग्लादेशी? मच गया बड़ा बवाल, BSF ने तुरंत लिया एक्शन
भारत बॉर्डर के नजदीक क्यों लाठी-डंडे लेकर दौड़ पड़े बांग्लादेशी? मच गया बड़ा बवाल, BSF ने तुरंत लिया एक्शन
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
इंडिया
Joseph Vijay Birthday: PM मोदी ने CM थलापति विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बोले- 'मैं उनके...'
PM मोदी ने CM थलापति विजय को दी जन्मदिन की बधाई, बोले- 'मैं उनके...'
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UK Politics Crisis: ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर देंगे इस्तीफा? विदाई तय, 5 पॉइंट में समझें आखिर कैसे बढ़ा दबाव
ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर देंगे इस्तीफा? विदाई तय, 5 पॉइंट में समझें आखिर कैसे बढ़ा दबाव
बिहार
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
लालू राज में भी हुआ फर्जी एनकाउंटर, भरत तिवारी केस से चर्चा में आया 33 साल पुराना कांड
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
क्रिकेट
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
बॉलीवुड
Viral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
विश्व
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल ने किया अयोध्या जाने का ऐलान तो कपिल मिश्रा ने कसा तंज, 'जुमे की नमाज के बाद जाएंगे या...'
रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, कपिल मिश्रा का तंज- 'जुमे की नमाज के बाद...'
ट्रेंडिंग
इसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो
इसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget