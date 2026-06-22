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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Budget 2026: किसानों पर पैसों की बारिश, कारोबारियों को 5000 करोड़ का तोहफा! बंगाल बजट में शुभेंदु सरकार का बड़ा दांव

West Bengal Budget 2026: किसानों पर पैसों की बारिश, कारोबारियों को 5000 करोड़ का तोहफा! बंगाल बजट में शुभेंदु सरकार का बड़ा दांव

पश्चिम बंगाल बजट 2026-27 में किसानों को MSP से 200 रुपये अधिक देने, उद्योगों के लिए 5000 करोड़ और नए रोजगार सृजन पर बड़ा फोकस किया गया है.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 22 Jun 2026 02:49 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट 2026-27 में किसानों, उद्योगों और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया है. सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से 200 रुपये अधिक देने का प्रस्ताव रखा है.  आम उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए विशेष सहायता और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा की गई है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा रोडमैप पेश किया है. बजट में औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक क्लस्टर और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है.

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हाईटेक विकास योजना

बजट में सिलीगुड़ी को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना का भी ऐलान किया गया है. वहीं, दुर्गापुर में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है. सरकार को उम्मीद है कि इससे पश्चिम बंगाल हाई-टेक उद्योगों के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट की समीक्षा करेगी. उद्योगों को कट-मनी और सिंडिकेट राज जैसी समस्याओं से बचाने के लिए नया कानून लाने की भी घोषणा की गई है. सरकार का कहना है कि इससे उद्योगों को सुरक्षित और बेहतर कारोबारी माहौल मिलेगा.

निवेश और पर्यटन

कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के पुनरुद्धार को समर्थन देने, दार्जिलिंग को प्रमुख इको-एडवेंचर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और BSF तथा CRPF के जवानों को प्रोफेशनल टैक्स में राहत देने का भी प्रस्ताव रखा गया है. सरकार का दावा है कि ये कदम राज्य में निवेश, पर्यटन और रोजगार को नई गति देंगे.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 22 Jun 2026 02:48 PM (IST)
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Siliguri MAMATA BANERJEE West Bengal Budget 2026 SUvendu Adhikari
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