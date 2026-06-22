पश्चिम बंगाल सरकार ने बजट 2026-27 में किसानों, उद्योगों और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया है. सरकार ने खरीफ सीजन के दौरान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से 200 रुपये अधिक देने का प्रस्ताव रखा है. आम उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए विशेष सहायता और प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने की भी घोषणा की गई है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी.

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा रोडमैप पेश किया है. बजट में औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक क्लस्टर और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है.





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हाईटेक विकास योजना



बजट में सिलीगुड़ी को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना का भी ऐलान किया गया है. वहीं, दुर्गापुर में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है. सरकार को उम्मीद है कि इससे पश्चिम बंगाल हाई-टेक उद्योगों के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट की समीक्षा करेगी. उद्योगों को कट-मनी और सिंडिकेट राज जैसी समस्याओं से बचाने के लिए नया कानून लाने की भी घोषणा की गई है. सरकार का कहना है कि इससे उद्योगों को सुरक्षित और बेहतर कारोबारी माहौल मिलेगा.

निवेश और पर्यटन



कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के पुनरुद्धार को समर्थन देने, दार्जिलिंग को प्रमुख इको-एडवेंचर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और BSF तथा CRPF के जवानों को प्रोफेशनल टैक्स में राहत देने का भी प्रस्ताव रखा गया है. सरकार का दावा है कि ये कदम राज्य में निवेश, पर्यटन और रोजगार को नई गति देंगे.

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