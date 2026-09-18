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पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल की होगी.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 18 Sep 2026 08:50 AM (IST)
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केंद्र की मोदी सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है. 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब 5 साल की होगी. विदेश मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक अब 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा. 

नियमों के मुताबिक अगर बच्चा 5 साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी. यानी कि 5 साल या 18 साल की उम्र, इनमें जो पहले आएगा, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी. वहीं अगर किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 साल की उम्र में बनता है तो वह 5 साल के लिए जारी होने के बावजूद बच्चे के 18 साल का होते ही खत्म हो जाएगा.

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है. इन नियमों के जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. संशोधित नियम 12(1ए) में बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान जोड़ा गया है. साथ ही बता दें कि नियम 8 में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़ा प्रावधान भी बदला गया है. अब अलग-अलग श्रेणी के आवेदन के लिए शुल्क नियमों की अनुसूची-4 में तय राशि के अनुसार लिया जाएगा. बता दें कि सितंबर के इस नए बदलाव से पासपोर्ट की फीस नहीं बढ़ी है बल्कि पासपोर्ट की फीस पहले ही बढ़ाई जा चुकी है.

कितनी बढ़ी फीस
फीस में बढ़ोतरी 20 जून 2026 को की गई थी और नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी हैं. 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो गई है. अगर यही पासपोर्ट तत्काल बनवाना है तो फीस 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गई है. वहीं 60 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गई है. 

60 पन्नों वाले पासपोर्ट की तत्काल फीस भी 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गई है. इसके अलावा 60 पन्नों वाला पासपोर्ट खो जाने या खराब होने पर तत्काल नया पासपोर्ट बनवाने की फीस भी बढ़ी है. अब इसके लिए 8,500 रुपये देने होंगे जबकि पहले यह फीस 5,500 रुपये थी.

बच्चों का पासपोर्ट कितने रुपये में बनेगा?
18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,750 रुपये है. पहले यह फीस 1,000 रुपये थी. बच्चे का पासपोर्ट अगर तत्काल सेवा में बनवाना है तो फीस 3,000 रुपये है.

कुछ लोगों को फीस में छूट भी
8 साल तक के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को नए पासपोर्ट पर 10 फीसदी की छूट मिलती रहेगी. हालांकि यह छूट पासपोर्ट के रिन्यू या रिप्लेसमेंट वाले आवेदन पर लागू नहीं होती.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 18 Sep 2026 07:58 AM (IST)
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