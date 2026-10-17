एक और चुनाव में मिली जीत तो अमित शाह बोले, 'देशविरोधी ताकतों को युवाओं का…'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के छात्रसंघ चुनावों में मिली प्रचंड जीत के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है. उन्होंने शनिवार (17 अक्तूबर) कहा कि परिषद की यह जीत देशविरोधी ताकतों को युवाओं का करारा जवाब है.

अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि ओडिशा के छात्रसंघ चुनावों में मिली प्रचंड जीत के लिए ABVP के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई.

उन्होंने लिखा, 'पहले पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और अब ओडिशा के 13 विश्वविद्यालयों में ABVP को मिली यह शानदार जीत स्पष्ट संदेश है कि देश की युवा शक्ति झूठ, भ्रम व अराजकता फैलाने वाली ताकतों के साथ नहीं, बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ी है. परिषद की यह जीत देशविरोधी ताकतों को युवाओं का करारा जवाब है.'

छात्र संघ चुनावों में एबीपीवी का दमदार प्रदर्शन

एबीवीपी ने ओडिशा के छात्र संघ चुनावों में अपनी मजबूत छाप छोड़ी है. संगठन ने 13 विश्वविद्यालयों में 8 अध्यक्ष और 11 महासचिव के पदों पर जीत हासिल की है. वहीं, 6 विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है.

ओडिशा के छात्रसंघ चुनावों में मिली प्रचंड जीत के लिए @ABVPVoice के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। पहले पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और अब ओडिशा के 13 विश्वविद्यालयों में ABVP को मिली यह शानदार जीत स्पष्ट संदेश है कि देश की युवा शक्ति झूठ, भ्रम व अराजकता फैलाने वाली ताकतों के साथ नहीं, बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ी है। परिषद की यह जीत देशविरोधी ताकतों को युवाओं का करारा जवाब है। — Amit Shah (@AmitShah) October 17, 2026

विद्यार्थी परिषद ने जीत के बाद 'एक्स' पोस्ट में कहा, "ओडिशा के छात्रों का जनादेश स्पष्ट है, वे एबीवीपी के साथ हैं. ओडिशा के परिसरों से संदेश साफ है: छात्रों ने छात्र नेतृत्व और सेवा के प्रति एबीवीपी की प्रतिबद्धता पर अपना भरोसा जताया है."

13 यूनिवर्सिटी और 320 कॉलेज में हुई वोटिंग

ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक, गुरुवार को कुल 332 उच्च शिक्षण संस्थानों (जिनमें लगभग 320 कॉलेज और 13 विश्वविद्यालय शामिल हैं) में मतदान हुआ.

इन संस्थानों में कुल 6,696 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें कॉलेजों से 6,358 और विश्वविद्यालयों से 338 उम्मीदवार शामिल थे. हिंसा की कुछ छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़कर, राज्य भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कैंपस चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए.

इनपुट - आईएएनएस

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