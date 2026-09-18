JSCB घोटाले में ईडी का शिकंजा, झारखंड-ओडिशा के 7 ठिकानों पर छापेमारी

झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (JSCB) में हुए कथित बड़े वित्तीय घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. रांची स्थित ईडी की टीम ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत झारखंड और ओडिशा में कुल सात ठिकानों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई शुरू की.

सरायकेला शाखा के कथित फर्जीवाड़े की जांच

ईडी के मुताबिक, यह कार्रवाई झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा में हुए बड़े पैमाने के कथित फर्जीवाड़े की जारी जांच का हिस्सा है. एजेंसी ने जांच में कारोबारी संजय कुमार डालमिया की भूमिका सामने आने का दावा किया है.

ईडी के अनुसार, डालमिया ने बैंक के तत्कालीन अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर बैंक को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचाया.

दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की तलाश

ईडी की टीमें सातों ठिकानों पर दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और मामले से संबंधित अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही हैं. तलाशी के दौरान जो भी सामग्री सामने आएगी, उसके आधार पर एजेंसी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी.

PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है. PMLA की धारा 17 के तहत की जा रही तलाशी और जब्ती की कार्रवाई का उद्देश्य कथित अपराध से जुड़े दस्तावेजों और संपत्तियों से संबंधित साक्ष्य जुटाना है.

एजेंसी की कार्रवाई के दौरान सामने आने वाले दस्तावेजों और अन्य सामग्री के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

क्या है जेएससीबी घोटाला

बता दें कि जेएससीबी यानी झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला, बैंक के अधिकारियों और बाहरी कारोबारियों की मिलीभगत से हुआ था. इसमें करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा और वित्तीय धोखाधड़ी की गई थी. आरोप है कि को-ऑपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा में नियमों की अवहेलना करते हुए लोन बांटा गया. अवैध तरीके से लोन की बंदरबांट के कारण बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचा.

यह भी पढ़िएः थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश