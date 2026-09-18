गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाJSCB घोटाले में ईडी का शिकंजा, झारखंड-ओडिशा के 7 ठिकानों पर छापेमारी

JSCB घोटाले में ईडी का शिकंजा, झारखंड-ओडिशा के 7 ठिकानों पर छापेमारी

झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (JSCB) में कथित वित्तीय घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने झारखंड और ओडिशा में सात ठिकानों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई शुरू की.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 18 Sep 2026 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (JSCB) में हुए कथित बड़े वित्तीय घोटाले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. रांची स्थित ईडी की टीम ने धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 17 के तहत झारखंड और ओडिशा में कुल सात ठिकानों पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई शुरू की.

सरायकेला शाखा के कथित फर्जीवाड़े की जांच

ईडी के मुताबिक, यह कार्रवाई झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा में हुए बड़े पैमाने के कथित फर्जीवाड़े की जारी जांच का हिस्सा है. एजेंसी ने जांच में कारोबारी संजय कुमार डालमिया की भूमिका सामने आने का दावा किया है.

ईडी के अनुसार, डालमिया ने बैंक के तत्कालीन अधिकारियों के साथ कथित मिलीभगत कर बैंक को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचाया.

दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की तलाश

ईडी की टीमें सातों ठिकानों पर दस्तावेजों, वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड और मामले से संबंधित अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही हैं. तलाशी के दौरान जो भी सामग्री सामने आएगी, उसके आधार पर एजेंसी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी.

PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच

इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है. PMLA की धारा 17 के तहत की जा रही तलाशी और जब्ती की कार्रवाई का उद्देश्य कथित अपराध से जुड़े दस्तावेजों और संपत्तियों से संबंधित साक्ष्य जुटाना है.

एजेंसी की कार्रवाई के दौरान सामने आने वाले दस्तावेजों और अन्य सामग्री के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है. 

क्या है जेएससीबी घोटाला

बता दें कि जेएससीबी यानी झारखंड स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला, बैंक के अधिकारियों और बाहरी कारोबारियों की मिलीभगत से हुआ था. इसमें करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा और वित्तीय धोखाधड़ी की गई थी. आरोप है कि को-ऑपरेटिव बैंक की सरायकेला शाखा में नियमों की अवहेलना करते हुए लोन बांटा गया. अवैध तरीके से लोन की बंदरबांट के कारण बैंक को आर्थिक नुकसान पहुंचा. 

यह भी पढ़िएः थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश

Published at : 18 Sep 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
 ED JHARKHAND JSCB Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
इंडिया
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
पासपोर्ट नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, फीस पर भी फैसला
इंडिया
Xप्लेन: iPhone 18 Pro के लिए क्रेज हाई, दिल्ली से मुंबई तक रात से लगी लाइन, त्योहार जैसा माहौल
Xप्लेन: iPhone 18 Pro के लिए क्रेज हाई, दिल्ली से मुंबई तक रात से लगी लाइन, त्योहार जैसा माहौल
इंडिया
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
थाईलैंड से भारत आएगी 'आफत', यूपी- बिहार समेत 21 राज्यों में आज होगी बारिश
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान और विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने दे दिया वीजा!
ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान और विदेश मंत्री जाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने दे दिया वीजा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
'एक हफ्ते में उड़ा देंगे..', आगरा के ताज रिसॉर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी
विश्व
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
100% टैरिफ वाले बिल में ट्रंप का तगड़ा खेल! US खुद जंग लड़ रहे देश से खरीदेगा यूरेनियम
क्रिकेट
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा जीत का बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
ये हैं 2026 की 9 सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्में, जिन्हें देखकर दर्शकों ने पीटा माथा
ये हैं 2026 की सबसे खराब फिल्में, ओटीटी पर भी देखने की न करें गलती
विश्व
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
शादियों में सिर्फ एक डिश, सरकारी लंच बंद... पाकिस्तान में ऐसे लगा लॉकडाउन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
UPI Payment Charges पर मायावती सरकार के साथ या खिलाफ? BSP चीफ ने लिया स्टैंड
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget