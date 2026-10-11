'ज्ञानेश कुमार को...', CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन भी करेगा प्रोटेस्ट, बताई तारीख

कांग्रेस ने शनिवार को साफ किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा और इस मांग से पीछे नहीं हटा जाएगा. साथ ही पार्टी ने विपक्षी INDIA गठबंधन की अन्य पार्टियों और सभी नागरिकों से सोमवार को होने वाले विरोध मार्च में शामिल होने की अपील की.

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, "हम भारत के लोकतंत्र को बचाने की चिंता करने वाले हर भारतीय से अपील करते हैं कि वे सोमवार को दिल्ली में होने वाले बड़े विरोध मार्च में हमारे साथ शामिल हों. यह मार्च मोदी-शाह सरकार द्वारा देश भर में किए गए 'वोट की चोरी' के खिलाफ है. कल हमने इस मार्च की तैयारी के लिए कई नेताओं के साथ एक विस्तृत बैठक की."

'ज्ञानेश को जाना ही होगा'

उन्होंने बताया कि INDIA गठबंधन के सांसद, नेता, कार्यकर्ता और सभी जागरूक नागरिक ज्ञानेश और उनकी टीम के खिलाफ एक बड़ा विरोध मार्च निकालेंगे और हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल इस संकट में दखल देने के लिए CJI को एक ज्ञापन सौंपेगा. उन्होंने आगे कहा, "ज्ञानेश को जाना ही होगा. हम इस मांग से पीछे नहीं हटेंगे."

प्रदर्शन में कौन-कौन होगा शामिल

हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि विरोध मार्च में कौन शामिल होगा और कौन नहीं लेकिन ममता बनर्जी का शामिल होना तय है. शनिवार को बनर्जी उन कई बड़े विपक्षी नेताओं में से एक थीं जो जंतर-मंतर पर CJP प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहती थीं. दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, ठीक वैसे ही जैसे CJP के सैकड़ों नेताओं और समर्थकों को हिरासत में लिया गया था.

ममता ने अपनी हिरासत को अपहरण बताया

कांग्रेस के ऐलान से पहले शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने CJP के उस प्लान को नाकाम कर दिया, जिसके तहत वे ज्ञानेश कुमार को हटाने की अपनी मांग के लिए राजधानी में डेरा डालने वाले थे. जुलाई में इस प्रेशर ग्रुप की रणनीति काम कर गई थी, जब उन्होंने तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था.

ममता बनर्जी ने अपनी हिरासत को अपहरण बताया. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, उन्होंने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. हम अपराधी नहीं हैं. उन्होंने हमें अपराधियों की तरह उठाया." उन्होंने आगे कहा, "हम दो घंटे तक घूमते रहे, पता नहीं था कि हम कहां जा रहे हैं. बिल्कुल अपहरण जैसा. अब हम हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर हैं."

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