'कोर्ट ने सभी आरोपों...', राहुल गांधी के बरी होने के बाद वकील ने क्या-क्या बताया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बरी कर दिया है. उन्हें सोमवार (26 अक्टूबर) को उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर कोर्ट ने 2018 के मानहानि मामले में दोषमुक्त कर दिया है. इस मामले पर शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने अहम प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि एमपी, एमएलए कोर्ट ने अपने फैसले में किन-किन बातों का जिक्र किया.

शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडेय ने मामले पर कहा, 'राहुल गांधी के मामले पर आज फैसला आया है और माननीय न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त (बरी) कर दिया है. उन पर धारा 500 लगी थी और अब वे बरी हो चुके हैं.'

अदालत ने फैसले में किन तीन पॉइंट्स का किया जिक्र

उन्होंने कहा, 'माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में तीन पॉइंट्स का जिक्र किया है. इसमें पहला पॉइंट मेरी सीडी को लेकर है, जो कि मैंने दाखिल की थी. इसे सबूत के तौर पर मान लिया है. दूसरा, कोर्ट ने इस बात पर विचार किया है कि शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति श्रेणी में आता है या नहीं, यह माना कि विजय मिश्रा पीड़ित व्यक्ति नहीं माने जा सकते. साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को मानहानिपूर्ण भी नहीं माना है.'

Sultanpur, Uttar Pradesh: On the special MP-MLA court, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi was acquitted in a defamation case, Advocate Santosh Kumar Pandey says, "The verdict in Rahul Gandhi's case was delivered today, and the court acquitted him of all charges. The court acquitted him under Section 500 of the IPC. The court primarily mentioned three points in its judgment. First, the court accepted the CD I submitted as proven evidence. Second, the court considered whether the complainant fell under the category of an aggrieved person and held that complainant Vijay Mishra did not qualify as an aggrieved person. The court also did not consider the statement made by Rahul Gandhi to be defamatory." — IANS (@ians_india) October 26, 2026

फैसले के लिए खुद सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी

गौरतलब है कि राहुल गांधी फैसले के दौरान अदालत में मौजूद रहे. इससे पहले वह दिल्ली से सुल्तानपुर पहुंचे और अदालत के निर्देश पर निजी बंधपत्र भी दाखिल किया. राहुल गांधी सोमवार सुबह करीब 11:12 बजे सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत पहुंचे. उनकी पेशी को देखते हुए दीवानी न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी.

अदालत में प्रवेश करने से पहले फरियादियों को परिसर के बाहर कतार में खड़ा किया गया. राहुल गांधी के अदालत कक्ष में पहुंचने के बाद सुरक्षा कारणों से कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया.

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