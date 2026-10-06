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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआकाशवाणी भवन में 2 घंटे से डटे राहुल गांधी, बोले- 'हमें क्यों रोका, हम...'

आकाशवाणी भवन में 2 घंटे से डटे राहुल गांधी, बोले- 'हमें क्यों रोका, हम...'

इंडिया गठबंधन के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठे हैं. जहां पर उन्होंने कहा, वोट चोरी करके देश को हाईजैक किया जा रहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 06 Oct 2026 02:56 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन के सांसद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठे हुए हैं. धरने पर बैठ राहुल गांधी ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा, पता नहीं 300 सांसदों को क्यों रोका गया.

राहुल गांधी ने कहा, पता नहीं क्यों सांसदों को रोका गया. 50 गज दूर चुनाव आयोग है, हमें जाने नहीं दे रहे हैं. चुनाव आयोग का काम चुनाव को ठीक से चलाने का है. 300 सांसद ज्ञानेश कुमार से मिलना चाहते हैें. पता नहीं देश में क्या हो रहा है. अगर जनप्रतिनिधियों से चुनाव आयोग नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब है?इन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी. कोई बचकर नहीं जाएगा. चाहे वो मोहन भागवत हों, मोदी हों या अमित शाह हों.

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2 घंटे से बैठे हैं धरने पर

इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक सुबह 11 बजे से मार्च निकाला है. चुनाव आयोग की तरफ जा रहे सभी विपक्षी नेताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोक लिया था. जिसके बाद राहुल गांधी बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे और उन्होंने वहां तिरंग लहराया था. इसके बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी दोनों को हिरासत में ले लिया था और वो बस में बैठे थे. पुलिस की बस को कांग्रेस सांसदों ने चारों तरफ से घेर लिया था और आगे खड़े हो गए थे. उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बस से उतरकर आकाशवाणी भवन में घुस गए.

आकाशवाणी भवन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पेड़ के नीचे बैठकर धरना दे रहे हैं. आकाणवाणी भवन में राहुल गांधी को बैठे हुए 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है.

बता दें इंडिया गठबंधन ने 30 सितंबर को मीटिंग के बाद 6 अक्टूबर को मार्च निकालने का ऐलान किया था. ये मार्च एसआईआर और चुनाव आयोग को लेकर हुए बवाल के बाद किया गया है.

ये भी पढ़ें: मोदी 3.0 में होगा बदलाव? हरदीप पुरी का कटेगा पत्ता, 12 के पास है एक से ज्यादा मिनिस्ट्री

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:40 PM (IST)
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