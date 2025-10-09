भारत के मिसाइल टेस्ट से घबराया पाकिस्तान, 3 दिन में रेंज बढ़कर पहुंची 3550 किमी

अगले हफ्ते भारत के एक मिसाइल टेस्ट को लेकर पाकिस्तान, बंगाल की खाड़ी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि पिछले तीन दिनों में भारत ने इस मिसाइल की रेंज को तीन बार बढ़ाकर साढ़े तीन हजार (3550) किलोमीटर कर दिया है. ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाए पाकिस्तान की सीने की धुकधुकी बढ़ रही है.

सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को नोटम (नोटिस टू एयरमैन) जारी करते हुए इस परीक्षण के लिए नो फ्लाइंग जोन की रेंज 1480 किलोमीटर रखी गई थी, लेकिन अगले दिन इसकी रेंज 2520 किलोमीटर कर दी गई. फिर महज 22 घंटे में इसकी रेंज 3550 किलोमीटर कर दी गई. ऐसे में कयास उठ रहे हैं कि ये कौन सी मिसाइल हो सकती है.

अग्नि सीरीज मिसाइल परीक्षण के कयास

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ) और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड (एसएफसी) कमान ने 25 सितंबर को 2000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि-प्राइम का टेस्ट किया था. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 15-17 अक्तूबर के बीच होने वाला परीक्षण भी अग्नि सीरीज की मिसाइल का हो सकता है.

अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत

देश की सबसे घातक मिसाइलों में से एक अग्नि के प्राइम वर्जन का DRDO ने रेल नेटवर्क के जरिए पहली बार सफल परीक्षण किया था. करीब 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मध्यम दूरी की अग्नि-प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, पुरानी पड़ चुकी अग्नि सीरीज से टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा उन्नत है.

DRDO ने अग्नि प्राइम का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था. अग्नि-प्राइम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और ये बैलिस्टिक मिसाइल हाई लेवल की सटीकता के साथ दुश्मनों के ठिकाने को तबाह करेगी.

MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि मिसाइल

भारत के आयुध भंडार में अग्नि मिसाइल की कई रेंज हैं और सबसे ज्यादा रेंज 5000 किलोमीटर की है. अग्नि-5 की मारक क्षमता पाकिस्तान और चीन के सबसे उत्तरी हिस्से के साथ-साथ यूरोप के कुछ क्षेत्रों सहित लगभग पूरे एशिया तक है. इसे देश की दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है.

अग्नि-5 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत MIRV टेक्नोलॉजी यानी मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल है. इस तकनीक के तहत एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जाकर हमला कर सकती है, जिससे अलग-अलग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है.

