6-0 का इशारा... क्या दिखाना चाह रहे थे हारिस रऊफ? बीजेपी ने वीडियो शेयर कर दिया 'ब्रह्मोस' वाला जवाब

6-0 का इशारा... क्या दिखाना चाह रहे थे हारिस रऊफ? बीजेपी ने वीडियो शेयर कर दिया 'ब्रह्मोस' वाला जवाब

IND vs PAK: हारिस रऊफ ने फील्डिंग के दौरान उंगलियों से 6-0 का इशारा किया, जिसके बाद दर्शकों ने उन्हें विराट कोहली की याद दिला दी. बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर का क्लिप दिखाकर भारतीय सेना की याद दिलाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 22 Sep 2025 09:31 PM (IST)
एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी. इस मैच में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तानी बॉलर की जमकर पिटाई की. भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग से चिढ़कर पाक तेज गेंदबाज हारिस रऊफ मैदान पर ऐसी हरकतें करने लगे, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी खूब फजीहत हुई.

बीजेपी ने वीडियो शेयर कर दिया 'ब्रह्मोस' वाला जवाब

हारिस रऊफ बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के दौरान उंगलियों से 6-0 का इशारा किया, जिसके बाद दर्शकों ने उन्हें विराट कोहली की याद दिला दी. इसके तुरंत बाद उन्होंने हाथों से ऐसा इशारा किया, जिस पर बीजेपी ने पाकिस्तान के मजे ले लिए. बीजेपी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हारिस रऊफ ने वही दिखाया जो उन्होंने देखा था. इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर की क्लिक है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई थी उसे दिखाया गया है.

पाकिस्तान की शर्मनाक हार

पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक शर्मा (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रैफरी के रूप में बरकरार रहे

अभिषेक और गिल ने सिर्फ नौवें ओवर में भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया. तेज गेंदबाज फहीम ने गिल को बोल्ड करके इस साझेदारी को तोड़ा. हारिस रऊफ ने सूर्यकुमार यादव को थर्ड मैन पर अबरार के हाथों कैच कराके भारत को दूसरा झटका दिया, भारतीय कप्तान खाता भी नहीं खोल पाए. जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रैफरी के रूप में बरकरार हैं और टॉस के समय मौजूद थे. दोनों कप्तानों ने अपनी-अपनी टीम की शीट पाइक्रॉफ्ट को सौंपी.

Published at : 22 Sep 2025 09:30 PM (IST)
