मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की ओर से लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ पर जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़ी सोच है इसलिए हमने अभी तक जवाब नहीं दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाया है.

ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ पर रक्षा मंत्री का रिएक्शन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैरिफ से जुड़े मुद्दे पर कहा, "हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी... जो लोग खुले विचारों वाले और बड़े दिल वाले होते हैं, वे किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं." रक्षा मंत्री दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रविवार (21 सितंबर 2025) को मोरक्को के कासाब्लांका पहुंचे. इस यात्रा को भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

गैर-उकसावे वाला था ऑपरेशन सिंदूर: राजनाथ सिंह

मोरक्को की राजधानी रबात में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जक्र करते हुए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेनाओं को पूरी छूट दी गई थी. सेनाएं हर स्थिति के लिए तैयार थी." उन्होंने रामचरितमानस का हवाला देते हुए कहा कि हमने धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर मारा है.

रक्षा मंत्री ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर कायराना हमले के बाद सेनाओं को पूरी छूट दी गई थी और भारतीय सेनाएं हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार थीं. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की कार्रवाई सोच-समझकर और गैर-उकसाने वाली थी.

'टॉप तीन अर्थव्यवस्था बनने वाला है भारत'

उन्होंने भारत के डिजिटल परिवर्तन, ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में प्रगति और स्टार्टअप क्षेत्र में वृद्धि का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जो 11वें स्थान से चौथे स्थान पर पहुंच गया है. जल्द ही भारत टॉप तीन में शामिल होने की ओर अग्रसर है."

उन्होंने कहा कि जहां 10 वर्ष पहले 18 यूनिकॉर्न थे, वहीं आज 118 हो चुके हैं. उन्होंने कहा, "रक्षा उद्योग में भी ऐतिहासिक प्रगति हुई है, जो 1.5 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन कर रहा है और 100 से अधिक देशों को 23,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा उत्पाद निर्यात कर चुका है." उन्होंने प्रवासी भारतीयों की मेहनत, ईमानदारी और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यह भारतीय चरित्र की शक्ति को पूरी दुनिया में दर्शाता है.

