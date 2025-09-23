हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIMD Rain Alert: बारिश गई नहीं आ गया सर्दी का अपडेट! IMD ने बताया इस बार कितनी पड़ेगी ठंड, जानें यूपी-बिहार से दिल्ली तक का मौसम

IMD Rain Alert: बारिश गई नहीं आ गया सर्दी का अपडेट! IMD ने बताया इस बार कितनी पड़ेगी ठंड, जानें यूपी-बिहार से दिल्ली तक का मौसम

IMD Alert: मानसून के कमजोर पड़ने के साथ ही अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है. दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को तेज धूप रहेगी. यूपी में अब गर्मी सताने लगी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 23 Sep 2025 07:36 AM (IST)
Preferred Sources

मानसून के कमजोर पड़ने के साथ ही अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है. देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार और राजस्थान में अब तापमान बढ़ने लगा है. इन दिनों उमस वाली गर्मी हो रही है. वहीं, पहाड़ों में अभी भी बारिश का दौर जारी है. हालांकि इस साल की बारिश को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि इस बार ठंड भी भयानक पड़ेगी. दिल्ली-एनसीआर में आज मंगलवार (23 सितंबर) को तेज धूप रहेगी और तापमान में भी अब बढ़ोत्तरी दिखेगी. मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को अब उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आगामी दिनों में दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

यूपी में मौसम ने लिया यू-टर्न
उत्तर प्रदेश में मौसम के यू टर्न के साथ ही अब पारा बढ़ने लगा है. लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र के अनुसार मंगलवार को यूपी में बारिश और बिजली गिरने को लेकर कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है. ऐसे में कहा जा रहा है कि अब फिर से गर्मी बढ़ेगी. मौसम विभाग के मुताबिक आज अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकुट, बांदा, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर, बस्ती, श्रावस्ती, उन्नाव, हमीरपुर, महोबा, इटावा, मैनपुरी, एटा, रामपुर और बरेली में तेज धूप निकलेगी. इस कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा.

सोमवार को कानपुर में 36.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया. मंगलवार को भी मौसम में तल्खी बनी रहेगी. प्रयागराज में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके अलावा बहराइच में भी सितंबर के आखिरी वीक में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

बिहार में हल्की बारिश की संभावना
आईएमडी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार के समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, नालंदा, नवादा और गया में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. राजस्थान की बात करें तो मौसम विभाग ने राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा, सिरोही, दुर्गापुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में आंधी-तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना है.

हिमाचल में कम नहीं हो रही आफत
पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है. राज्य में सोमवार (22 सितंबर) शाम तक 2 नेशनल हाईवे समेत 352 सड़कें और 100 पेयजल योजनाएं ठप हैं. आज मंगलवार 23 सितंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है, हालांकि 24 और 25 सितंबर को कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं.

'केंद्र सरकार तुरंत करे बैठक, नहीं तो...', लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लेह एपेक्स बॉडी ने रखी मांग

Published at : 23 Sep 2025 07:36 AM (IST)
