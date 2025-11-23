भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर नमांश स्याल के दु:खद निधन पर शोक व्यक्त करते हुए शनिवार (22 नवंबर 2025) को कहा कि वह एक ‘समर्पित लड़ाकू विमान पायलट’ और पूर्णत: पेशेवर थे, जिनकी देश सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी और उन्होंने असाधारण कौशल और अडिग कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया.

हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी स्याल का शुक्रवार को दुबई एयर शो में हवाई प्रदर्शन के दौरान स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस को उड़ाते समय हुए हादसे में निधन हो गया था. वायुसेना ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक श्रद्धांजलि नोट साझा करते हुए अपने सहकर्मी हवाई योद्धा स्याल और उनके पेशेवर गुणों को याद किया.

'वह एक समर्पित लड़ाकू विमान पायलट थे'

पोस्ट में कहा गया, ‘‘विंग कमांडर नमांश स्याल के दु:खद निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं. उनका दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटना में निधन हो गया. वह एक समर्पित लड़ाकू विमान पायलट थे, जो पूर्णत: पेशेवर थे. उनमें देश सेवा की अटूट प्रतिबद्धता थी और उन्होंने असाधारण कौशल और अडिग कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया.’’

पायलट की दो तस्वीरें वायसेना ने शेयर कीं

वायुसेना ने अपने पोस्ट में स्याल की वायुसेना की वर्दी में और पायलट ओवरऑल में एक लड़ाकू विमान के पास खड़े उनकी दो तस्वीरें साझा कीं, साथ ही उस दुखद दुर्घटना के बाद उन्हें दी गई अंतिम विदाई का वीडियो भी साझा किया. साझा किये गए वीडियो क्लिप में वायुसेना के अधिकारी और जवान स्याल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लिपटे ताबूत में रखा गया था.

The Indian Air Force deeply mourns the tragic loss of Wg Cdr Namansh Syal, who lost his life in the unfortunate Tejas aircraft accident at the Dubai Air Show.

A dedicated fighter pilot and thorough professional, he served the nation with unwavering commitment, exceptional skill… pic.twitter.com/1XytMiFWsG — Indian Air Force (@IAF_MCC) November 22, 2025

बल ने पोस्ट में कहा, ‘‘भारतीय वायुसेना इस गहरे शोक के समय उनके परिवार के साथ एकजुट है और उनके साहस, समर्पण और सम्मान की विरासत का सम्मान करती है. उनकी सेवा को कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा.’’

