हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद मेट्रो विवाद: L&T की वापसी पर भड़के केटीआर, कहा- 'CM रेवंत रेड्डी की तानाशाही से हटी कंपनी'

हैदराबाद मेट्रो विवाद: L&T की वापसी पर भड़के केटीआर, कहा- 'CM रेवंत रेड्डी की तानाशाही से हटी कंपनी'

तेलंगाना में विकास परियोजनाओं को लेकर केटीआर ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सीएम के रवैये के कारण एल एंड टी कंपनी ने परियोजना से हटने का फैसला किया. 

By : मोहसिन अली | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 27 Sep 2025 12:23 AM (IST)
Preferred Sources

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैदराबाद मेट्रो परियोजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. केटीआर ने कहा कि सीएम के 'अहंकार और एकतरफा तानाशाही रवैये' के कारण एल एंड टी कंपनी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी ने परियोजना से हटने का फैसला किया. 

उन्होंने मांग की है कि रेवंत रेड्डी स्पष्ट करें कि 2070 तक की लीज अवधि के बावजूद एल एंड टी क्यों चली गई. तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत में केटीआर ने कहा कि एल एंड टी का हैदराबाद से बाहर जाना राज्य के लिए 'अमिट धब्बा' है. उन्होंने दावा किया कि रेवंत सरकार ने 'गैर-जिम्मेदाराना और विचारहीन' तरीके से महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसे कुछ मीडिया ने गलत तरीके से महिमामंडित किया. 

मेट्रो कार्य परियोजना में लाई तेजी

केटीआर ने 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू करने की बात याद दिलाई. उस समय मेटास कंपनी ने टेंडर जीता था, लेकिन बाद में एल एंड टी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई.

केटीआर ने बताया कि 2014 में बीआरएस सरकार के सत्ता में आने तक मेट्रो कार्य केवल 25% पूरा हुआ था. केसीआर सरकार ने इसे तेजी से पूरा करने का बीड़ा उठाया और 2017 में पहला चरण शुरू किया गया. कोविड संकट के दौरान भी सरकार ने एल एंड टी को 900 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण देकर समर्थन किया. 

सीएम रेवंत रेड्डी पर केटीआर का आरोप

इसके अलावा, मेट्रो को हाईटेक सिटी से रायडुर्ग तक विस्तारित किया गया और 69 किलोमीटर का नेटवर्क पूरा किया गया. केटीआर ने यह भी कहा कि बीआरएस सरकार ने शमशाबाद हवाई अड्डे तक मेट्रो विस्तार की योजना बनाई थी, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. 

हालांकि, रेवंत सरकार ने सत्ता में आते ही इस परियोजना को रद्द कर दिया, जिसे केटीआर ने 'अविवेकपूर्ण' करार दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसले निवेशकों के भरोसे को कमजोर करते हैं और तेलंगाना की प्रगति को नुकसान पहुंचाते हैं.

ये भी पढ़ें:- AI ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा, ED ने आरोपी नवाब हसन को किया गिरफ्तार

Published at : 27 Sep 2025 12:23 AM (IST)
Tags :
Hyderabad Revanth Reddy KT Rama Rao BRS Hyderabad Metro TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
विश्व
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
हेल्थ
Foods That Cause Bloating: रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
रोज खाने वाली ये चीजें बढ़ा रही हैं थकान और पेट फूलने की समस्या, जानिए क्यों
नौकरी
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
8वें वेतन आयोग के बाद कितनी हो जाएगी चौकीदार की सैलरी? जानकर नहीं होगा आपको यकीन
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget