हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक पल ऐसा आया, जिसने सभी को कुछ देर के लिए असहज कर दिया. चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा एक यात्री अचानक संतुलन खो बैठा और सीधे पटरियों पर गिरने लगा. स्थिति बेहद खतरनाक थी और ट्रेन कुछ ही क्षण में उसके पास आने वाली थी. इस गंभीर पल ने माहौल को डर से भर दिया, लेकिन तुरंत बाद जो हुआ उसने सबको राहत दी.

पटरियों पर गिरते हुए यात्री को देखकर रेलवे सुरक्षा बल के कॉन्स्टेबल पंकज कुमार शर्मा ने बिना देरी किए उसकी ओर दौड़ लगा दी. उनके तुरंत फैसले और शांत मन से की गई कार्रवाई ने यात्रियों की जान जोखिम में पड़े उस व्यक्ति को सुरक्षित वापस प्लेटफ़ॉर्म पर खींच लिया. यह घटना कुछ ही पलों में घटी, लेकिन उनकी तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई.

यात्रियों और अधिकारियों ने की सराहना

घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद सभी लोग कॉन्स्टेबल पंकज की बहादुरी और तत्परता से प्रभावित हुए. यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि उनकी सतर्कता ने स्थिति को बिगड़ने से रोक दिया. स्टेशन अधिकारियों ने भी माना कि ऐसी परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया ही जिंदगी बचा सकती है.

RPF की भूमिका और सतर्कता का महत्व

यह घटना दिखाती है कि रेलवे सुरक्षाबल यात्रियों की सुरक्षा में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. RPF जवान लगातार स्टेशन पर गश्त करते हैं, यात्रियों को सहायता प्रदान करते हैं और किसी भी आकस्मिक स्थिति पर तुरंत कार्यवाही करते हैं. ट्रेन संचालन, स्टेशन सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में उनकी सतर्कता कई बार संभावित दुर्घटनाओं को टाल देती है.

यात्री सुरक्षा में RPF की आवश्यक भूमिका

RPF का मुख्य उद्देश्य ट्रेन और स्टेशन परिसर में सुरक्षित वातावरण बनाना है. सतर्क निगरानी, यात्री सहायता और दुर्घटनाओं की रोकथाम उनकी जिम्मेदारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है. काचीगुड़ा स्टेशन पर हुई यह घटना एक बार फिर यह साबित करती है कि RPF केवल सुरक्षा बल नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर जीवन बचाने वाला महत्वपूर्ण सहायता तंत्र भी है.

