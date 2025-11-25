अस्पताल में मरम्मत कार्य के दौरान हुआ भयानक हादसा, स्लैब गिरने से 4 श्रमिक घायल, हालत गंभीर

हैदराबाद के सनथनगर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में सोमवार दोपहर एक भयानक हादसा हो गया. मरम्मत कार्य के दौरान एक सेंटरिंग संरचना अचानक ढह गई, जिसके मलबे में चार निर्माण श्रमिक दब गए. इन सभी को गंभीर चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि हादसे के समय मौके पर करीब 5 श्रमिक काम कर रहे थे, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मरम्मत कार्य के लिए लगाए गए लोहे के फ्रेम और कंक्रीट का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया. हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई. मौके पर पहुंची सनथनगर पुलिस और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GHMC) की डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (DRF) की टीमों ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया. घायल श्रमिकों को मलबे से बाहर निकालकर तत्काल इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश

प्रारंभिक जांच में लापरवाही के तौर पर खराब निर्माण सामग्री का उपयोग या सेंटरिंग संरचना को गलत तरीके से लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है. आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. यह घटना एक बार फिर निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के खतरों को उजागर करती है.

लोहे के फ्रेम और कंक्रीट गिरने से हुआ हादसा

आपातकालीन वार्ड की मरम्मत के दौरान सेंटरिंग संरचना ढह जाने से मलबे में चार निर्माण श्रमिक दब गए. सभी घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, हादसे के समय पांच श्रमिक मौके पर मौजूद थे. लोहे के फ्रेम और कंक्रीट का बड़ा हिस्सा गिरने से हादसा हुआ. सनथनगर पुलिस और DRF ने बचाव अभियान चलाया. घायल श्रमिकों को मलबे से बाहर निकाला गया और उन्हें गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सभी घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है.

