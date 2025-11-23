हैदराबाद-बहरीन फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, विमान को डायवर्ट किया गया मुंबई, अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बहरीन से हैदराबाद आ रही एक अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद विमानन क्षेत्र में हड़कंप मच गया. अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गल्फ एयर की फ्लाइट संख्या GF 274, जो बहरीन से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट (राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा) के लिए उड़ान भर रही थी, उसे सुरक्षा कारणों से मुंबई की ओर मोड़ दिया गया.

मंगलवार तड़के अधिकारियों को विमान में बम होने की सूचना मिली. धमकी भरा कॉल प्राप्त होते ही सुरक्षा एजेंसियां और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) तुरंत हरकत में आ गए. एहतियात के तौर पर पायलट को हैदराबाद के बजाय नजदीकी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने का निर्देश दिया गया. विमान ने तड़के 4:20 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की.

सुरक्षा जांच और प्रोटोकॉल

लैंडिंग के तुरंत बाद, विमान को एयरपोर्ट के एक आइसोलेटेड बे (अलग-थलग स्थान) में ले जाया गया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और बम निरोधक दस्ते ने विमान को घेर लिया और व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया. सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित नीचे उतारा गया. तेलुगु मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान के अंदर और लगेज होल्ड में गहन जांच की गई. सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों के सामान की भी दोबारा स्क्रीनिंग की गई.

हैदराबाद एयरपोर्ट पर अलर्ट

इस घटना का असर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला. जैसे ही फ्लाइट के डायवर्ट होने की खबर मिली, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया. वहां अपने परिजनों का इंतजार कर रहे लोगों और अन्य यात्रियों में भी चिंता और अफरातफरी का माहौल देखा गया.

ताजा जानकारी मिलने तक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच जारी थी और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा था कि धमकी केवल एक अफवाह थी या इसमें कोई वास्तविकता थी. गल्फ एयर या नागरिक उड्डयन अधिकारियों की ओर से अभी विस्तृत आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा है. यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है.

