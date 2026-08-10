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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सावरकर क्विज में शामिल हुए तो...', केरल के मंत्री का शिक्षकों को अल्टीमेटम

'सावरकर क्विज में शामिल हुए तो...', केरल के मंत्री का शिक्षकों को अल्टीमेटम

कासरगोड जिले के कुंबला सब-डिस्ट्रिक्ट में स्थित औपिड अपर प्राइमरी स्कूल (AUPS) पल्लाथडका में एक क्विज हुआ था. जिसमें एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसके बाद से बवाल हो गया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 10 Aug 2026 12:44 PM (IST)
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केरल के शिक्षा मंत्री एन शमसुद्दीन ने सोमवार को कहा कि यदि जांच में अन्य शिक्षक भी एक विवादित क्विज के सवाल से जुड़े पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. इस विवादित सवाल में हिंदुत्व विचारक वी. डी. सावरकर को ऐसा स्वतंत्रता सेनानी बताया गया था, जिन्हें अंग्रेजों ने सबसे कड़ी सजा दी थी.

क्या है मामला
कासरगोड जिले के कुंबला सब-डिस्ट्रिक्ट में स्थित औपिड अपर प्राइमरी स्कूल (AUPS) पल्लाथडका में एक क्विज हुआ था. जिसमें ये विवादित सवाल पूछा गया था. यह क्विज सोशल साइंस क्लब 'फ्रीडम क्विज़ 2026' कार्यक्रम 6 अगस्त को आयोजित किया गया था. इसमें लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल के छात्र शामिल हुए थे. लोअर प्राइमरी वर्ग के क्विज में 15 मुख्य और 5 टाई-ब्रेकर सवाल थे. इनमें 5वां सवाल पूछा गया था- वह कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों से सबसे ज्यादा सजा मिली? इसके उत्तर में वी. डी. सावरकर का नाम दिया गया था. ये क्विज पल्लाथडका के शिक्षक गुरु प्रसाद ने बनाया था जिन्हें तुरंत निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं.

सवाल और जवाब के सामने आते ही भारी विवाद और प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए.

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा?
मंत्री ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग के कई तय नियम और कैलेंडर होते हैं. यह क्विज किसी आधिकारिक सूची का हिस्सा नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में स्थानीय स्तर पर आयोजित किया गया था. उन्होंने कहा कि चाहे कार्यक्रम आधिकारिक हो या स्थानीय, शिक्षकों और कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखना होगा. शिक्षा विभाग की योजनाओं का इस्तेमाल अपने निजी विचारों या हितों को थोपने के लिए करना पूरी तरह गलत है.

मंत्री के निर्देश पर निदेशक और सचिव ने जांच कर रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है. विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. मंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में एक शिक्षक की भूमिका सामने आई थी. अगर जांच में किसी अन्य शिक्षक या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उन पर भी गाज गिरेगी.

इनपुट-पीटीआई

ये भी पढ़ें: कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 10 Aug 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Kerala Education Minister VD Savarkar Quiz
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