तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा- फिर से बनाएंगे बाबरी मस्जिद, बीजेपी बोली, 'हिंदुओं को डराने की कोशिश'
टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान से देश में बवाल मच गया है. बीजेपी ने इसे आपराधिक राजनीति की पराकाष्ठा बताया है.
तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के एक बयान से बवाल मच गया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी, जो मस्जिद के विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बेलडांगा में समारोह आयोजित किया जाएगा और कई मुस्लिम नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
कबीर ने कहा, "हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे. इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे. तृणमूल कांग्रेस नेता के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है. बीजेपी ने टीएमसी पर पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक पहचान को हथियार बनाने का आरोप लगाया है.
'आपराधिक राजनीति की पराकाष्ठा'
बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कबीर के दावे को आपराधिक राजनीति की पराकाष्ठा बताया और तर्क दिया कि ये घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इच्छा के अनुसार की जा रही है. भाटिया ने कहा, "आपराधिक राजनीति की पराकाष्ठा यह है कि जब हर भारतीय, हर हिंदू अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जश्न मना रहा है, तब हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की इच्छा के अनुसार घोषणा करते हैं कि 6 दिसंबर से पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू होगा. यह स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के मन में हिंदुओं के प्रति नफरत और अवैध प्रवासियों के प्रति प्रेम को दर्शाता है. ममता बनर्जी की सोच और विचारधारा निंदनीय और चिंताजनक है.
'ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिमूर्ति'
एएनआई से बात करते हुए बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी सांप्रदायिक राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति की प्रतिमूर्ति हैं और दावा किया कि उन्हें पता है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव हार जाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में एक नेता हैं, ममता बनर्जी, जो सांप्रदायिक राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति का प्रतीक बन गई हैं. ममता बनर्जी डरी हुई हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि वह पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव हारने वाली हैं.
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल के हिंदुओं को इस बयान को उन्हें 'डराने' और बंगाल में सौहार्द के माहौल को नष्ट करने के प्रयास के सबूत के रूप में देखना चाहिए. मजूमदार ने कहा कि बंगाल के हिंदुओं को इसे एक संदेश के रूप में लेना चाहिए कि कैसे ममता बनर्जी के समर्थन से उनके जैसे लोग हिंदुओं को डराने और बंगाल में सौहार्द के माहौल को नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें
DRDO Long-Range Glide Bomb: भारत ने बनाया 1000 किलो का बम, जिसको देखकर कांप उठेगा पाकिस्तान, जानें कितना पावरफुल
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL