इस भारतीय छात्रा को लंदन से आया 1.4 करोड़ की नौकरी का ऑफर, हर तरफ हो रही चर्चा

हैदराबाद की गिटम यूनिवर्सिटी (GITAM University) से बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) की पढ़ाई करने वाली प्रियंका रेड्डी को बड़ी सफलता मिली है. उन्हें लंदन के कैम्ब्रिज स्थित अमेजन वेब सर्विस (AWS) से 1.4 करोड़ रुपये सालाना का जॉब ऑफर मिला है. उनकी इस उपलब्धि की चर्चा पूरे तेलंगाना में हो रही है.

प्रियंका ने बताया कि उनकी सफलता के पीछे लगातार की गई तैयारी और सही गाइडेंस का बड़ा योगदान रहा. उनके पिता, जो IBM में सीनियर मैनेजर हैं, हमेशा उन्हें यही सलाह देते थे कि केवल अच्छे अंक लाने के पीछे न भागें, बल्कि विषय को अच्छी तरह समझें और सीखें. उनका कहना था कि अगर ज्ञान होगा तो अच्छे अंक अपने आप मिल जाएंगे.

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प्रियंका ने किन चीजों पर दिया खास ध्यान?

प्रियंका ने बताया कि उन्होंने बी.टेक के पहले साल से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. वह हर दिन केवल 1 से 2 घंटे नियमित पढ़ाई करती थीं. उन्होंने खास तौर पर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पर ध्यान दिया. इसके साथ ही वह लीटकोड (LeetCode) और गीक्सफॉरगीक्स (GeeksforGeeks) जैसे प्लेटफॉर्म पर लगातार प्रैक्टिस करती रहीं.

BRS नेता ने रेवंत रेड्डी को क्या बोला?

कई छात्र बी.टेक के दौरान अपनी तैयारी समय पर शुरू नहीं करते और काफी समय बर्बाद कर देते हैं. कुछ छात्रों को तो डिग्री पूरी होने तक यह भी साफ नहीं होता कि उन्हें आगे क्या करना है. प्रियंका का मानना है कि पहले साल से लगातार तैयारी करना और दिन में 8-8 घंटे पढ़ाई करने की होड़ में न पड़ना ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण रहा. इस मामले को लेकर BRS नेता डॉ. कृष्णक ने इंजीनियरिंग छात्रों पर हाल में की गई कमेंट को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए प्रियंका रेड्डी की उपलब्धि का उदाहरण दिया.

उन्होंने कहा, "हैदराबाद की इंजीनियरिंग छात्रा को 1.4 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है." डॉ. कृष्णक ने कहा कि रेवंत अनुमुला ने यह कहकर कि सभी इंजीनियरिंग छात्र क्रिमिनल वेस्ट यानी पूरी तरह बेकार नहीं होते, तेलंगाना की जेन जी पीढ़ी का अपमान किया है. उन्होंने इस टिप्पणी के लिए मुख्यमंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग भी की.

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