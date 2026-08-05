शिक्षा से सुरक्षा तक किन मुद्दों पर फोकस? तमिलनाडु की विजय सरकार का पहला बजट पेश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने बुधवार (5 अगस्त) को अपना पहला बजट पेश किया. तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन ने बताया कि सरकार किन-किन क्षेत्रों पर ध्यान देगी. विजय सरकार ने शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ-साथ सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है. इसके साथ ही हज और कब्रिस्तान को लेकर बड़ी घोषणा की है.

बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु के वित्त मंत्री डॉ. एन. मैरी विल्सन ने कहा, 'विजय ने केवल जनता का कर्ज चुकाने के लिए राजनीति में एंट्री ली है. वे जनता के आभारी हैं. मुख्यमंत्री कई तरह की साजिशों से बचकर आगे आए हैं और अब सुशासन के साथ राज्य चला रहे हैं. वे वास्तविक सामाजिक न्याय के उद्देश्य का समर्थन करना जारी रखेंगे. तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2031 तक 1.5 ट्रिलियन (खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की योजना बनाई है.'

वित्त मंत्री ने कहा, 'पिछले पांच सालों में तमिलनाडु का कर्ज दोगुना हो गया है. टीवीके सरकार के चुनावी वादों को पूरा किया जाएगा. सरकारी टेंडरिंग प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाई गई है. शराब फैक्ट्रियों पर विशेष शुल्क लगाकर सरकार को 1,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है.' उन्होंने बताया कि सरकार स्कूलों को आगे बढ़ाने के लिए 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' योजना लागू करेगी.

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