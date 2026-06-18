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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTMC फंड पर रोक और सुरक्षा में कमी पर हुमांयू कबीर का बयान, बोले- ममता बनर्जी की ऐसी हालत देखकर...

TMC फंड पर रोक और सुरक्षा में कमी पर हुमांयू कबीर का बयान, बोले- ममता बनर्जी की ऐसी हालत देखकर...

टीएमसी के कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास की ओर से एचडीएफसी बैंक की सेंट्रल प्लाजा शाखा को पत्र लिखकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करने की मांग किए जाने की बात सामने आई है.

Reported By : एबीपी लाइव डेस्क |  Edited By: नीलम राजपूत |  Updated at : 18 Jun 2026 03:37 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा से जुड़े विवाद और अरूप बिस्वास के पत्र को लेकर आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) की ऐसी हालत के बारे में किसी ने नहीं सोचा था. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह जो भी करना चाहती हैं, वह हो नहीं पा रहा है.

पत्रकारों से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो जाएगी, यह किसी ने नहीं सोचा था. ममता बनर्जी की सुरक्षा के मामले में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है.' वहीं, सीपीआई(एम) विधायक मो. मुस्तफिजुर रहमान का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि इन लोगों को जो उचित लगा, उन्होंने वही किया. अगर उन्हें लगा कि खाते को फ्रीज करना जरूरी है तो उन्होंने ऐसा किया होगा. इस पर हमारी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं है.

टीएमसी के कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास की ओर से एचडीएफसी बैंक की सेंट्रल प्लाजा शाखा को पत्र लिखकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करने की मांग किए जाने की बात सामने आई है. मो. मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण को देखेंगे. अगर उसमें उनके मुद्दों को शामिल नहीं किया गया होगा तो वे अपने मुद्दे सदन में उठाएंगे. रेड रोड पर आयोजित योग कार्यक्रम को लेकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि राज्य की जनता काफी समझदार है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक सजल घोष ने ममता की सुरक्षा से जुड़े मामले पर कहा, 'किसी को क्या समस्या है? सिर्फ पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (PCO) को बदला गया है. पुराने पीएसओ में ऐसी क्या बात थी कि उसके बदले जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं?' अरूप बिस्वास के पत्र पर उन्होंने कहा, 'जब बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपये हों तो विवाद होना स्वाभाविक है.'

यह भी पढ़ें:- ऋतब्रत बनर्जी ही होंगे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, ममता बनर्जी गुट को HC से झटका

बीजेपी विधायक रुद्रनील घोष ने कहा, 'हर मुद्दे से भागने की उनकी प्रवृत्ति यह साबित करती है कि उनकी पार्टी कमजोर हो चुकी है. बंगाल की जनता ने टीएमसी से छुटकारा पाने के लिए मतदान किया. टीएमसी के लोगों ने गलत काम किए हैं, इसलिए वे भाग रहे हैं. देश के कानून से कौन भागता है?'

यह भी पढ़ें:- ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, नहीं ले पाएंगी पार्टी फंड, अकाउंट फ्रीज करने के लिए बैंक पहुंची चिट्ठी

Input By : IANS
Published at : 18 Jun 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
TMC MAMATA BANERJEE SUvendu Adhikari
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