ममता बनर्जी को बड़ा झटका, नहीं ले पाएंगी पार्टी फंड, अकाउंट फ्रीज करने के लिए बैंक पहुंची चिट्ठी

पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद से टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में भारी राजनीतिक बगावत और संकट का सामना कर रही हैं. विधायकों के अलग गुट बनाने के अलावा सांसदों की बगावत के बाद बंगाल की पूर्व सीएम को एक और बड़ा झटका लगा है. TMC के कोषाध्यक्ष अरूप बिस्वास ने पार्टी के बैंक अकाउंट्स को तुरंत फ्रीज करने के लिए एचडीएफसी बैंक को लेटर लिखा है. पत्र में पार्टी के भीतर मची उथल-पुथल का भी जिक्र किया गया है.

पत्र में पार्टी के भीतर विरोध का किया जिक्र

बिस्वास ने पत्र लिखकर पार्टी के संसदीय और विधायी निकायों में फूट का मुद्दा उठाया. उन्होंने पार्टी के खाते में सभी वित्तीय लेनदेन रोकने की मांग की. उन्होंने लिखा, 'सभी को यह मालूम है कि पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या, जिनमें 28 सांसदों में से 20 और 60 विधायकों में से 58 शामिल हैं, या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या खुले तौर पर विद्रोह कर चुके हैं.'

Kolkata, West Bengal: TMC Treasurer Aroop Biswas wrote a letter to the HDFC Bank Central Plaza branch requesting the immediate freezing of the All India Trinamool Congress (TMC) party bank accounts.



CPI(M) MLA Md. Mostafijur Rahaman says, "What he has done is right. He… pic.twitter.com/jDnNNUJ1Jf — IANS (@ians_india) June 18, 2026

बैंक अकाउंट फ्रीज करने की मांग

पत्र में उन्होंने आगे लिखा, इस समय पार्टी के भीतर भारी घमासान मचा हुआ है. एक तरफ टीएमसी के विधायक मोर्चा खोले हुए हैं तो दूसरी ओर कई सांसद भी बगावत कर पार्टी से किनारा कर चुके हैं. टीएमसी के भीतर जारी इस सियासी उथल-पुथल के बीच कानूनी और सांगठनिक विवाद खड़ा हो गया है कि आखिर पार्टी और उसके संसाधनों पर किसका कानूनी अधिकार है. यही वजह है कि टीएमसी के नाम से चल रहे बैंक अकाउंट से जुड़े ट्रांजैक्शन को फौरन फ्रीज किया जाए.

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उधर, NDTV ने तृणमूल कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया कि टीएमसी की नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग में अरूप बिस्वास को कोषाध्यक्ष के पद से हटाया जा चुका है. उनकी जगह पार्टी ने पूर्व सांसद सुभाशीष चक्रवर्ती को यह जिम्मेदारी सौंपी है.

बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद से तृणमूल कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है. चुनाव में उनकी पार्टी को 294 में से केवल 80 सीटें मिलीं. जबकि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से पहली बार सरकार बनाने में सफल रही.

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