Humayun Kabir Net Worth: जमीन–फ्लैट–लक्ज़री गाड़ियां, TMC से सस्पेंड हुए हुमायूं कबीर कितने अमीर, जानें नेटवर्थ
TMC विधायक हुमायूं कबीर की कुल संपत्ति 3.07 करोड़ है. चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास कृषि भूमि, कोलकाता में फ्लैट, बैंक जमा, सोना और कई वाहन हैं. जानिए उनकी पूरी संपत्ति का विवरण.
पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा में रहने वाले TMC नेता और देबरा से विधायक हुमायूं कबीर फिर से सुर्खियों में है. तृणमूल कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी विधायक हुमायूं कबीर को अचानक निलंबित कर दिया. कबीर हाल ही में दिए उस विवादित बयान को लेकर चर्चा में थे, जिसमें उन्होंने 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद जैसी संरचना की नींव रखने की बात कही थी. इसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और पार्टी ने सख्त कदम उठाने में देर नहीं की.
हुमायूं कबीर की आर्थिक स्थिति को लेकर नया खुलासा हुआ है. MyNeta website के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले दाखिल किए गए हलफनामे के अनुसार उनके पास कुल लगभग ₹3.07 करोड़ की संपत्ति है. उनकी जायदाद में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी विस्तृत जानकारी दस्तावेज़ में दर्ज है.
कबीर का चुनावी हलफनामा
कबीर के चुनावी हलफनामे में बताया गया है कि उनकी चल संपत्ति का कुल मूल्य लगभग ₹97 लाख के बराबर है. इसमें बैंक खातों का बैलेंस, नकद राशि, बीमा से जुड़ी योजनाएं और परिवार के नाम दर्ज कई वाहन शामिल हैं. उनके पास बड़े और महंगे वाहनों का भी बेड़ा है, जिनमें टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, जेसीबी मशीन और डंपर जैसे वाहन शामिल बताए गए हैं. व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी उनकी चल संपत्ति का हिस्सा हैं.
अचल संपत्ति का मूल्य दो करोड़ के करीब
हलफनामे के अनुसार कबीर के पास मुर्शिदाबाद और कोलकाता में कई जमीनें और आवासीय संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1.97 करोड़ आंकी गई है. मुर्शिदाबाद में उनके नाम कई कृषि जमीन दर्ज हैं. इसके अलावा कोलकाता के न्यू टाउन और कॉलिन स्ट्रीट इलाके में उनके पास फ्लैट भी हैं. बरहामपुर में स्थित उनका घर भी इसी श्रेणी में शामिल है.
कर्ज़ का बोझ भी हलफनामे में दर्ज
कबीर ने अपने दस्तावेज़ में यह भी बताया है कि उन पर ₹29.46 लाख से अधिक का कर्ज़ है. यह राशि मुख्य तौर पर बैंक लोन से जुड़ी देनदारियां हैं, जो अभी चुकाई जानी बाकी हैं.
पत्नी की जायदाद भी उल्लेखनीय
हलफनामे में उनकी पत्नी की संपत्ति का विवरण भी दिया गया है. उनके पास लगभग 450 ग्राम सोने के आभूषण, बैंक जमा राशि और पति के साथ साझा संपत्तियों में हिस्सा शामिल है. कुल मिलाकर उनके परिवार की संपत्ति अच्छी-खासी मानी जाती है.
ये भी पढ़ें: इंडिगो की 170 फ्लाइट्स रद्द, हैदराबाद, मुंबई और जयपुर समेत कई शहरों में यात्री परेशान, एयरपोर्ट पर रात काटने को मजबूर
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL