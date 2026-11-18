जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान कुलगाम में सुरक्षाबलों ने घाटी में मौजूद आखिरी एक्टिव लोकल आतंकवादी लतीफ भट को मार गिराया. इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने JKP, सेना, CRPF और खुफिया एजेंसियों के बहादुर जवानों को बधाई दी. इस मौके पर अमित शाह ने एक्स पर ट्वीट कर जवानों को सलाम किया.

अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि JKP, भारतीय सेना, CRPF और खुफिया एजेंसियों के आपसी तालमेल से चलाए गए एक ऑपरेशन में आज (18 नवंबर 2026) तड़के कुलगाम में लश्कर के घाटी में मौजूद आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकवादी, लतीफ भट को मार गिराया गया. उससे एक दिन पहले, कुलगाम में ही उसके एक साथी आतंकवादी, उमर निसार को भी मार गिराया गया था. इस पूरे ऑपरेशन में बेहतरीन तालमेल देखने को मिला. देश JKP, सेना, CRPF और खुफिया एजेंसियों के बहादुर जवानों को सलाम करता है.

With the coordinated efforts of JKP, Indian Army, CRPF and intelligence agencies, Lashkar's last known active local terrorist in the valley, Lateef Bhat, was neutralised in an operation in Kulgam in the early morning hours today. One of his terrorist associates, Umar Nisar, was also neutralised in Kulgam, the day before. The entire operation was marked by a very high level of synergy. The nation salutes the brave Jawans of JKP, Army and CRPF and intelligence agencies. — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2026

CRPF के महानिदेशक ने दी बधाई

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों की सफलता पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक जीपी सिंह की ओर से बधाई दी गई है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बधाई हो दोस्तों. कुछ डिशेज ठंडी सर्व करने में सबसे अच्छी लगती हैं, ठंड के मौसम में भी. सूत्रों के मुताबिक, कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा कमांडर लतीफ नामक आतंकवादी को घेरा था.

एक वीडियो में सैन्य अधिकारी लगातार आतंकी लतीफ से हथियार डालने और आत्मसमर्पण करने की अपील करते दिखे. सेना के एक अधिकारी को आतंकी लतीफ से यह कहते हुए सुना गया, हम तुम्हारे साथ हैं.

TRF के नाम से हमला करता था आतंकी

अभियान के पहले दिन सोमवार को एक संदिग्ध आतंकी मारा गया था. सुरक्षाबलों ने CCTV फुटेज जारी कर इस बारे में विस्तृत जानकारी दी थी कि कैसे उमर ने अखरान हमले को अंजाम देने में लतीफ भट की मदद की और कैसे लतीफ फिर से सक्रिय हो गया.

बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा अपने प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के नाम से हमले करता है. उसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से निर्देश मिलते थे. बताया जाता है कि आईएसआई लतीफ भट की मदद से कश्मीर में अपना स्थानीय नेटवर्क और मजबूत करना चाहती थी.