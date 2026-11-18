कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इसमें शामिल कई तरह के मुद्दों पर बातें की जा रही है. कई लोगों को किताब में लिखी गई कई बातें अच्छी लगी हैं, जिसमें उनके और राजीव गांधी के शुरुआती दौर के किस्से शामिल हैं. हालांकि, कई मुद्दों पर लोगों ने सवाल भी खड़े किए है, जिसमें 1984 का सिख दंगा शामिल है.

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब पर नीरजा चौधरी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं. उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक आर्टिकल में किताब के बारे में जिक्र करते हुए कई ऐसे मुद्दों को शामिल किया है, जिस पर सोनिया गांधी ने बहुत ही सफाई से बचने की कोशिश की और ज्यादा चीजों का खुलासा नहीं किया है.

सोनिया गांधी की किताब में क्या नहीं?

नीरजा चौधरी के मुताबिक सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव बहुत सोच-समझकर लिखी गई है. एक राजनेता के रूप में सोनिया ने विवादों से बचने की कोशिश की है. कई मुद्दों पर उनकी चुप्पी के लिए उनकी आलोचना भी हुई है. इसमें राजीव गांधी की हत्या की आरोपी नलिनी को परिवार की ओर से माफ करने का फैसला. बोफोर्स सौदे का केवल ऊपरी तौर पर जिक्र करना. साल 1989 में राजीव गांधी की सरकार का गिरना. इसके अलावा राजीव के उत्तराधिकारी वी.पी. सिंह का भी जिक्र मुश्किल से किया गया है. पी.वी. नरसिम्हा राव के साथ उनके मतभेदों का सही ढंग से जिक्र न करना भी इसमें शामिल है, जिनके निधन के बाद 2004 में उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं आने दिया गया था.

सोनिया गांधी एक बेहद मंझी हुई राजनेता- नीरजा चौधरी

नीरजा चौधरी के मुताबिक सोनिया गांधी एक बेहद मंझी हुई राजनेता के रूप में दिखाई देती हैं. दिल्ली में आयोजित किताब के आधिकारिक विमोचन कार्यक्रम में कई मौजूदा मुख्यमंत्रियों सहित कई बड़े लोग मौजूद थे, जहां सोनिया ने अपने जीवन के बारे में बात की. सोनिया गांधी ने बहुत ही भावुकता के साथ उन बातों को साझा किया, जिन्हें वह बताना चाहती थीं. उन बातों को अपने तक ही सीमित रखा जिन्हें वह उजागर नहीं करना चाहती थीं.