चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में 16 नवंबर को दुर्व्यवहार करने वाले वकील प्रवीण सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर ये नोटिस जारी हुई है. अब जनवरी में अगली सुनवाई होगी.

अटॉर्नी जनरल से मुकदमा दर्ज करवाने की अनुमति मिलने के बाद बार एसोसिएशन (SCBA) ने ये याचिका दाखिल की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी याचिका का समर्थन किया.

'पहले भी वकील ने दिए विवादित बयान'

जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा, ‘‘हमारे समक्ष पेश दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद हम इस बात से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हैं कि याचिका में प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए एससीबीए के प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जानी चाहिए. हम नोटिस जारी करते हैं, जिसका जवाब 20 जनवरी, 2027 तक देना होगा.’’

सुनवाई के दौरान SCBA के अध्यक्ष प्रदीप राय ने कोर्ट को बताया कि यह वकील पहले भी न्यायपालिका के बारे में विवादित और आपत्तिजनक बयान देता रहा है. उसने सोशल मीडिया पर भी इस तरह के पोस्ट किए हैं.

सोमवार को क्या हुआ?

सोमवार को वकील ने चीफ जस्टिस की बेंच में दुर्व्यवहार करते हुए कहा था कि वह पद पर रहने के योग्य नहीं हैं. इसके बाद सुरक्षा स्टाफ ने उन्हें कोर्ट से बाहर कर दिया था.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची और जस्टिस मोहना की पीठ के बैठने के बाद वकील ने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी दलीलों पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. वकील ने कहा कि इस मुद्दे पर दो नवंबर को चीफ जस्टिस के कार्यालय को पत्र भेजा था लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.

इसपर जस्टिस मोहना ने कहा, ‘‘आप इस तरह किसी भी मामले का उल्लेख नहीं कर सकते.’’ जब वकील अपनी बात पर अड़ा रहा तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम देखेंगे, आप अभी इंतजार कीजिए.’’ इसके बाद वकील ने कहा, ‘‘नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा. आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते. आप इसके लायक नहीं हैं.''