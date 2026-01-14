जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही ड्रोन घुसपैठ के बीच केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है. हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव और आईबी प्रमुख बुधवार को जम्मू पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करेंगे. यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब राजौरी समेत कई इलाकों में एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं और सेना ने काउंटर-ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं.

जम्मू में सुरक्षा हालात की हाई-लेवल समीक्षा आज

जम्मू के कई इलाकों में चल रहे आतंकी ऑपरेशनों और पाकिस्तान से लगातार ड्रोन गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृह सचिव और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के चीफ जम्मू पहुंच रहे हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय टीम करीब सुबह 11 बजे जम्मू पहुंचेगी.

पुलिस हेडक्वार्टर में होगी अहम बैठक

जम्मू पहुंचते ही केंद्रीय टीम जम्मू पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा समीक्षा बैठक करेगी. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी जम्मू-कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे. बैठक में आतंकी नेटवर्क, ड्रोन घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और मौजूदा ऑपरेशनों की विस्तार से समीक्षा की जाएगी.

राजौरी में फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन

इसी बीच जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में एक बार फिर कई संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं. भारतीय सुरक्षा बलों ने ड्रोन नजर आते ही फायरिंग की, जिसके बाद वे गायब हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

LOC के पास काउंटर-ड्रोन सिस्टम एक्टिव

भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के पास काउंटर-ड्रोन उपायों को सक्रिय कर दिया है. सुरक्षा एजेंसियां हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी घुसपैठ या हथियार गिराने की कोशिश को नाकाम किया जा सके.

चिंगस और मंजकोटे में ड्रोन की हलचल

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार 13 जनवरी की शाम करीब 7 बजे से 7:35 बजे के बीच राजौरी जिले के चिंगस और मंजकोटे इलाकों में ड्रोन देखे गए. सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की. अधिकारियों के अनुसार, फायरिंग के बाद ड्रोन इलाके से गायब हो गए, हालांकि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

पाकिस्तान की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ

अधिकारियों ने बताया कि ये ड्रोन पाकिस्तानी सीमा की ओर से भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल होते देखे गए. ड्रोन कुछ देर तक संवेदनशील इलाकों में मंडराते रहे और फिर गोलीबारी के बाद वापस चले गए. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सभी मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOP) लागू कर दीं.

तलाशी अभियान शुरू

ड्रोन की गतिविधि के बाद नजदीकी चौकियों को अलर्ट किया गया और संदिग्ध इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. यह जांच की जा रही है कि कहीं ड्रोन के जरिए हथियार या विस्फोटक गिराने की कोशिश तो नहीं की गई.

सेना प्रमुख का पाकिस्तान को कड़ा संदेश

एक दिन पहले ही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी थी कि LoC के पास ड्रोन उड़ाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा था कि इस तरह की गतिविधियां गंभीर सुरक्षा खतरा हैं और सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है. आर्मी चीफ ने यह भी बताया था कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अभी भी 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, जिन पर भारतीय सेना की कड़ी नजर बनी हुई है.

11 जनवरी को भी दिखे थे ड्रोन

इससे पहले 11 जनवरी को भी जम्मू-कश्मीर में कई संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे. ये ड्रोन सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा और LoC के पास नजर आए थे. अधिकारियों के मुताबिक, सीमा से सटे फॉरवर्ड इलाकों में कम से कम पांच ड्रोन की गतिविधि देखी गई थी. 11 जनवरी की घटना के बाद भी इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में हथियार या अन्य संदिग्ध सामग्री तो नहीं गिराई गई.