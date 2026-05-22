ED Raid In West Bengal: पश्चिम बंगाल में कथित रंगदारी रैकेट और वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की है. ईडी की टीम ने कोलकाता और मुर्शिदाबाद समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की. इस कार्रवाई का केंद्र कोलकाता पुलिस के पूर्व डीसी और कालीघाट थाने के पूर्व इंस्पेक्टर-इन-चार्ज शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़े ठिकाने हैं.

कांडी में शांतनु सिन्हा विश्वास के घर पर छापा

मुर्शिदाबाद जिले के कांडी शहर में स्थित शांतनु सिन्हा विश्वास के आलीशान पैतृक घर पर ईडी की टीम ने ताला तोड़कर छापेमारी की. यह घर कांडी नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 में स्थित है और पिछले लगभग एक हफ्ते से बंद पड़ा था. छापेमारी के दौरान शांतनु की बहन गौरी सिन्हा विश्वास, जो वर्तमान में कांडी नगर पालिका की उपाध्यक्ष हैं, भी घर पर मौजूद नहीं थीं. घर बंद होने के बावजूद ईडी ने पहले बाहर से जांच शुरू की और स्थानीय लोगों से पूछताछ की, जिसके बाद ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया.

ED हिरासत में हैं शांतनु सिन्हा विश्वास

जानकारी के अनुसार, शांतनु सिन्हा विश्वास कोलकाता के कालीघाट थाने में इंस्पेक्टर-इन-चार्ज और डीसी के पद पर रह चुके हैं. फिलहाल वह जमीन से जुड़े एक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में ईडी की हिरासत में हैं.

सुबह 6 बजे कई जगहों पर एक साथ रेड

सूत्रों के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई ‘सोना पप्पू’ नाम से जुड़े कथित उगाही नेटवर्क और शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़े मामलों की जांच के तहत की जा रही है. ईडी की टीमों ने सुबह करीब 6 बजे एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी. कोलकाता के रॉय स्ट्रीट स्थित एक होटल और एक कारोबारी के घर पर भी छापेमारी की गई. इसके अलावा कोलकाता पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर के आवास पर भी जांच एजेंसी पहुंची और तलाशी ली.