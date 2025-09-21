छठ और दिवाली से पहले GST 2.0 लागू, बिहार चुनाव से लेकर त्योहारों पर होगा क्या असर?

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले GST रिफॉर्म्स का तोहफा मिलने जा रहा है. कल, 22 सितंबर से GST की नई दरें लागू हो जाएंगी, जिसके तहत रोजमर्रा की वस्तुओं और धार्मिक सामग्री की कीमतों में कमी आएगी. यह सुधार ऐसे समय आया है जब बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार, छठ पूजा और दिवाली, करीब हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों के लिए 'खुशियों का डबल धमाका' बताया है.

त्योहारों पर होगा क्या असर?

नए GST दरों से मां दुर्गा की मूर्तियों और छठ पूजा की सामग्रियों जैसे सूप, दउरा और पूजन सामग्री के सस्ते होने की उम्मीद है. इससे श्रद्धालुओं की तैयारियां आसान होंगी. त्योहारों पर वस्तुओं की कीमतें घटने से लोग ज्यादा खरीदारी कर पाएंगे, जिससे बाजारों में रौनक बढ़ने की संभावना है.

आम लोगों को राहत

रोजमर्रा और दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में कमी से बिहार के आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी. विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम से ग्रामीण और मध्यम वर्ग के बीच सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे चुनावी माहौल में भाजपा को फायदा मिल सकता है.

पीएम मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, 'GST 2.0 न केवल आम लोगों की जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि यह छठ और दिवाली जैसे पवित्र त्योहारों को और खास बनाएगा. यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम है.'

चुनावी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा कदम

स्थानीय व्यापारियों ने इस सुधार का स्वागत किया है, क्योंकि उन्हें त्योहारी बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है. राजनीतिक हलकों में इसे भाजपा की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. पार्टी को उम्मीद है कि यह कदम बिहार के मतदाताओं को लुभाएगा, खासकर उन इलाकों में जहां छठ पूजा का बड़ा प्रभाव है. अब सबकी नजर इस पर है कि ये GST सुधार चुनावी नतीजों पर कितना असर डालते हैं.