गोवा के बिर्च बाय नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात आग में 25 लोगों की मौत हुई थी. इस हादसे में एक महिला भावना जोशी ने अपने परिवार को खो दिया. हादसे के समय भावना क्लब में मौजूद थीं. भावना ने कहा, 'मेरी फैमिली के 4 लोगों की मौत हो गई. मैंने अपने पति और तीनों बहनों को खो दिया. वहां के स्टाफ ने कोई मदद नहीं की. वह सिर्फ खुद को बचा रहे थे.'

भावना ने कहा, 'मेरे पति के जाने के बाद अब हम लोग रोड पर आ गए हैं. अब हम 4 बच्चों को कैसे पालेंगे?'

क्लब में सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया

भावना ने कहा कि यह हादसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि क्लब में सावधानी के उपाय नहीं किए गए थे. न तो कोई इमरजेंसी एग्जिट था, न फायर अलार्म और न ही आग पर काबू पाने का संसाधन. स्टाफ क्लब डांसर्स और म्यूजिशियंस को बचाने में बिजी थी. इस क्लब में सुरक्षा को लेकर बेहद लापरवाही की गई. 200-300 लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, कोई किसी की मदद को आगे नहीं आया.

लूथरा ब्रदर्स पर कार्रवाई की मांग

भावना ने अपना दर्द बताते हुए लूथरा ब्रदर्स पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि आम लोगों को फ्लाइट का टिकट नहीं मिल रहा और वो लोग आराम से भाग गए. दोनों भाइयों पर सख्त एक्शन लिया जाए.

लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया

अग्निकांड के 5वें दिन, गुरुवार को क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है. थाइलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें उनके हाथों में हथकड़ी लगी है. वह अपने पासपोर्ट पकड़े हुए हैं. गोवा पुलिस ने लूथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए हैं.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, सौरभ और गौरव लूथरा ने थाईलैंड के लिए फ्लाइट टिकट उस समय बुक किए, जब गोवा में उनके नाइट क्लब में फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थीं.

2 दिन पहले क्लब का सह-मालिक गिरफ्तार हुआ था

मंगलवार को दिल्ली के लाजपत नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन में अजय गुप्ता को भर्ती होने के बाद गिरफ्तार किया था. अजय ने गिरफ्तारी के दौरान कहा, 'मैं लूथरा परिवार के साथ सिर्फ सोने का साथी हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं.'

गोवा पुलिस के मुताबिक, अजय गुप्ता दिल्ली का रहने वाला है और बर्च बाय क्लब में बड़ा फाइनेंशियल साझेदारी है

इंटरपोल ने मालिकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था

गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय और CBI के जरिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (Interpol) से उनकी गिरफ्तारी की अपील की थी. इसके बाद इंटरपोल ने उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था. लूथरा ब्रदर्स, उनके बिजनेस पार्टनर, मैनेजर और कुछ कर्मचारी दिल्ली के रहने वाले हैं. इसलिए, गोवा पुलिस के साथ अब दिल्ली पुलिस भी अग्निकांड मामले की जांच कर रही है. दिल्ली में भी एक केस दर्ज किया गया है.