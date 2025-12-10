'मैं सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर...', गोवा क्लब के को-ओनर का अग्निकांड पर आया पहला बयान

गोवा के रोमियो लेन स्थित नाइटक्लब 'बर्च' के मालिकों में से एक अजय गुप्ता का पहला बयान सामने आया है. अजय को मंगलवार को दिल्ली के लाजपत नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइन में भर्ती होने के बाद गिरफ्तार किया था. अजय ने गिरफ्तारी के दौरान कहा, 'मैं लूथरा परिवार के साथ सिर्फ सोने का साथी हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं.'

अजय को पूछताछ के लिए गोवा ले जाएगी पुलिस

दिल्ली पुलिस अजय को आज साकेत कोर्ट में पेश कर सकती है. गोवा पुलिस गुप्ता के लिए ट्रांजिट रिमांड की भी मांग कर रही है. मंजूरी मिलते ही उसे आगे की पूछताछ के लिए गोवा ले जाया जाएगा. पुलिस के साथ हिरासत में जाने के दौरान, अजय गुप्ता ने मास्क, सिर पर टोपी और हुडी जैकेट से अपना चेहरा छिपा रखा था.

बर्च क्लब का बड़ा फाइनेंशियल पार्टनर है अजय

गोवा पुलिस के मुताबिक, अजय गुप्ता दिल्ली का रहने वाला है और बर्च बाय क्लब में बड़ा फाइनेंशियल साझेदारी है. जांच के दौरान गुप्ता और उसके पार्टनर सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया था. पुलिस टीम जब गुप्ता के दिल्ली स्थित घर पर पहुंची तो वह वहां नहीं मिला. इसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. बाद में गुप्ता को दिल्ली में ट्रेस कर हिरासत में लिया गया.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि अजय गुप्ता और उसका भाई राजेश गुप्ता, दोनों ही सौरभ लूथरा के बिजनेस पार्टनर हैं. गुप्ता ब्रदर्स ने क्लब में काफी पैसा निवेश किया था. पुलिस अजय गुप्ता से पूछताछ के जरिए मुख्य आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी.

6 दिनों में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई

गोवा के बिर्च बाय नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात आग में 25 लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में अबतक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. क्लब के मालिक और सगे भाई, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा अब भी फरार हैं. दोनों घटना के बाद थाईलैंड भाग गए थे. उनके खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है.

इस क्लब के फरार मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ने दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है. यह दोनों भाई थाईलैंड में हैं और उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश की जा रही है.