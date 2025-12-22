22 दिसंबर 2025 को तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है. हुमांयू कबूर की नई पार्टी 'जनता उन्नयन पार्टी' होगी. वह जल्द ही नई पार्टी बनाने की प्रोसेस पूरी कर लेंगे.

पार्टी के नाम के ऐलान से पहले हुमायूं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के बाबरी मस्जिद पर दिए बयान पर तीखा हमला किया. कबीर ने कहा कि वह मोहन भागवत जी की इज्जत करते हैं, लेकिन उनका यह अंदाजा कि बंगाल में दंगे हो सकते हैं, गलत है. उन्होंने कहा, 'हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे.'

बंगाल की CM और RSS के गहरे रिश्ते

हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि CM के RSS से कुछ रिश्ते हैं. उन्होंने दावा किया कि हाल ही में मोहन भागवत 15 दिनों के लिए बंगाल आए थे, लेकिन अब वह फिर से यहां कैसे आ गए? उन्हें राज्य में आने के लिए राज्य सरकार की इजाजत चाहिए. कबीर ने आगे कहा, 'ममता बनर्जी के राज्य में RSS की मदद करने के बाद संघ की शाखाओं की संख्या 558 से बढ़कर 12,000 हो गई है.'

भागवत ने कहा- 'बाबरी मस्जिद राजनीतिक षड्यंत्र'

इस पूरे मामले पर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 21 दिसंबर को कोलकाता में एक कार्यक्रम में बयान दिया. उन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाने की कोशिश को 'राजनीतिक साजिश' बताया. भागवत ने कहा, 'अब बाबरी मस्जिद को फिर से बनाकर पुराने विवाद को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही है. यह वोटों के लिए किया जा रहा है. इससे न तो मुसलमानों का फायदा होगा और न ही हिंदुओं का. ऐसा नहीं होना चाहिए.'

भागवत ने अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद विवाद के खत्म होने का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मामला सुलझ गया था. उन्होंने सरकार के पैसे से धार्मिक स्थल बनाने का भी विरोध किया.

भागवत ने कहा, 'अगर हिंदू समाज एकजुट होकर खड़ा हो जाए, तो बंगाल में हालात बदलने में देर नहीं लगेगी. जहां तक राजनीतिक बदलाव को लेकर मेरे विचारों का सवाल है, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है. हम संघ के जरिए से सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं.'

TMC पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप

यह मामला पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद का बड़ा मुद्दा बन गया है. बीजेपी इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही है, जबकि TMC ने खुद को इससे दूर रखते हुए कबीर को सस्पेंड किया. कबीर अब अपनी नई पार्टी बनाने की तैयारी में हैं और मस्जिद निर्माण जारी रखने का दावा कर रहे हैं. राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और दोनों पक्षों से शांति की अपील की जा रही है.

बाबरी मस्जिद की नींव रखने से शुरू हुआ विवाद

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की नींव रखी. इस ऐलान और नींव रखने के बाद TMC ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था. कबीर ने मस्जिद निर्माण को जारी रखने का फैसला किया है और कहा है कि यह मुसलमानों का वादा है कि बाबरी मस्जिद बनेगी.