आसमान में खौफनाक 4 घंटे: कोई भगवान को करता रहा याद तो IC3401फ्लाइट में किसी की निकली चीख-पुकार

हैदराबाद से हुब्बल्ली जा रही फ्लाइट IC3401 में कोई तकनीकी खराबी नहीं आई थी, बल्कि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट होल्ड की गई थी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत और बेबुनियाद हैं. जानकारी के मुताबिक, फ्लाइट हैदराबाद से दोपहर 3 बजे रवाना हुई और हुब्बल्ली के पास पहुंचने पर खराब मौसम का सामना करना पड़ा. जिसके चलते फ्लाइट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत बेंगलुरु डायवर्ट किया गया.

फ्लाइट हुब्बल्ली लौटी और फिर अपने होम बेस हैदराबाद वापस गई. कहने का मतलब है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया.

FLY91 ने क्या बताया

हुब्बल्ली के ऊपर होल्ड करना और बेंगलुरु डायवर्ट करना ये दोनों इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का हिस्सा बताया जा रहा है. FLY91 ने बताया कि उनके ए पायलट केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ पूरी तरह प्रशिक्षित हैं और किसी भी परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हैं.

तकनीकी खराबी का दावा पूरी तरह गलत

इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि Fly91 एयरलाइंस जब हुबली जा रही थी तो फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिससे विमान करीब 4 घंटे तक हवा में ही मंडराता रहा और यात्रियों में डर का माहौल बन गया. Fly91 एयरलाइंस की फ्लाइट IC3401 (ATR टर्बोप्रॉप AT7) ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर करीब 3 बजे उड़ान भरी थी और इसे शाम 4:30 बजे हुबली पहुंचना था.

मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि विमान करीब 4 घंटे तक मुंडगोड, दावणगेरे और शिवमोग्गा के ऊपर चक्कर लगाता रहा, ताकि स्थिति को संभाला जा सके और सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित की जा सके. तनावपूर्ण हालात के बाद आखिरकार विमान को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम करीब 7:30 बजे सुरक्षित उतारा गया.

इस तरह के जो दावे किए जा रहे थे वो सभी गलत और बेबुनियाद निकले. फ्लाइट में किसी तरह की कोई तकनीकी समस्या नहीं थी बल्कि सुरक्षा कारणों के चलते एहतियात बरतते हुए सभी जरूरी कदम उठाए गए.

ये भी पढ़ें

UAE से छूट सकता है भारत का बड़ा ड्रग माफिया जसविंदर उर्फ जैज़? सबूत मिलने में देरी, जानें पूरा मामला