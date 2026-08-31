Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: कर्नाटक में इस्लाम पर बयान से क्यों मचा है बवाल, जानिए विवाद

Xप्लेन: कर्नाटक में इस्लाम पर बयान से क्यों मचा है बवाल, जानिए विवाद

कोप्पल ज़िले के कुकनूर शहर में मुस्लिम समुदाय के लिए आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रायरेड्डी ने कहा कि इस्लाम अन्य धर्मों से 'श्रेष्ठ' और 'बेहतर' है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 31 Aug 2026 02:26 PM (IST)
Preferred Sources

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी के एक विवादित बयान ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है. कोप्पल ज़िले के कुकनूर शहर में मुस्लिम समुदाय के लिए आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रायरेड्डी ने कहा कि इस्लाम अन्य धर्मों से 'श्रेष्ठ' और 'बेहतर' है. उन्होंने सार्वजनिक मंच से मक्का जाने की अपनी व्यक्तिगत इच्छा भी जताई, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि एक गैर-मुस्लिम होने के नाते वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जाने के लिए इस्लाम अपनाना पड़ता है.

क्या कहा मंत्री बसवराज रायरेड्डी ने?

कार्यक्रम में बोलते हुए रायरेड्डी ने कहा, "मैं यह कहना चाहूंगा कि इस्लाम दूसरे धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ धर्म है. समाज में इस धर्म को लेकर कई गलतफहमियां फैलाई गई हैं. मैंने कुरान, अन्य धर्मों और उनके इतिहास का अध्ययन करने का प्रयास किया है."

इस्लाम को वैज्ञानिक, अनुशासित और मानवीय बताते हुए उन्होंने कहा, "कुरान सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसे कोई भी पढ़ सकता है. धर्म को पढ़ें, समझें और कट्टरपंथी या जातिवादी न बनें. सभी धर्मों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन समाज में अक्सर बुरी बातों को ही ज़्यादा तूल दिया जाता है."

उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि केवल मस्जिद जाने या प्रार्थना करने से धर्म का सही पालन नहीं होता, बल्कि इसके अच्छे मूल्यों को अपने आचरण में अपनाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "हमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि धर्म इंसानियत की भलाई के लिए बने हैं."

BJP का तीखा हमला और राजनीतिक घमासान

मंत्री के इस बयान के सामने आते ही मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कर्नाटक सरकार और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) आर. अशोक ने रायरेड्डी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने "इस्लाम को बेहतर" बताकर सनातन हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं का अपमान किया है.

आर. अशोक ने राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा, "सीएम डी.के. शिवकुमार, क्या आपकी सरकार की हिंदू-विरोधी सोच का कोई अंत नहीं है? आप कैमरों के सामने मंदिरों में जाकर भक्ति का दिखावा करते हैं, लेकिन जब आपकी ही कैबिनेट के मंत्री सनातन धर्म का अपमान करते हैं, तो आप चुप क्यों रहते हैं?"

भाजपा ने मांग की कि रायरेड्डी तुरंत राज्य के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगें और अपना बयान वापस लें. विपक्ष ने चेतावनी दी कि यदि रायरेड्डी इस्तीफा नहीं देते या उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया जाता, तो भाजपा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी.

बैकफुट पर कांग्रेस और रायरेड्डी की सफाई

चौतरफा घिरने के बाद बसवराज रायरेड्डी ने अपने बयान पर सफाई जारी की. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है और उनका इरादा किसी भी धर्म को कमतर दिखाने का नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल यह बताना था कि सभी धर्मों में अच्छे मूल्य होते हैं और वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. हालांकि, विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं है और लगातार उनके इस्तीफे पर अड़ा हुआ है.

कर्नाटक में मुस्लिम आबादी का जनसांख्यिकीय आंकड़ा 

कर्नाटक की राजनीति और चुनावी समीकरणों में मुस्लिम समुदाय एक महत्वपूर्ण और प्रभावकारी भूमिका निभाता है.

  • कुल आबादी में हिस्सेदारी: भारत की अंतिम आधिकारिक जनगणना (2011) के अनुसार, कर्नाटक की कुल जनसंख्या लगभग 6.11 करोड़ थी. इसमें मुस्लिम आबादी 78.93 लाख दर्ज की गई थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 12.92% (लगभग 13%) है.

  • वर्तमान अनुमान: 2026 के वर्तमान अनुमानों के अनुसार, राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 95 लाख से 1 करोड़ के बीच मानी जाती है, जो कुल आबादी का लगभग 14% से 15% हिस्सा है.

  • प्रमुख क्षेत्र और प्रभाव: राज्य के उत्तरी कर्नाटक (कलबुरागी, बीदर, विजयपुरा, रायचूर, धारवाड़), तटीय कर्नाटक (दक्षिण कन्नड़, उडुपी) और बेंगलुरु शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी का घनत्व सबसे अधिक है. कलकुरागी और बीदर जैसे उत्तरी ज़िलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 25% से 40% तक पहुंचता है.

कर्नाटक में मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से एक बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं, और राज्य के करीब 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रभाव चुनाव परिणामों को सीधे तौर पर तय या प्रभावित करता है. यही कारण है कि धार्मिक बयानों और कल्याणकारी योजनाओं पर राज्य में राजनीतिक बहसें बेहद संवेदनशील और आक्रामक मोड़ ले लेती हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Islam BJP Explainer Karnataka CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Xप्लेन: कर्नाटक में इस्लाम पर बयान से क्यों मचा है बवाल, जानिए विवाद
Xप्लेन: कर्नाटक में इस्लाम पर बयान से क्यों मचा है बवाल, जानिए विवाद
इंडिया
100 रुपये की चोरी में 1 रुपये वापस आता है- सीजेआई
100 रुपये की चोरी में 1 रुपये वापस आता है- सीजेआई
इंडिया
CJP मार्च रोकने के लिए SC में याचिका, CJI बोले- 'उम्मीद है कि...'
SC ने CJP मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखें
इंडिया
मोहम्मद दीपक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, बजरंग दल से जुड़ा है केस
मोहम्मद दीपक को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, बजरंग दल से जुड़ा है केस
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
'बस मां-बाप के शव मिल जाएं तो...', रुला देंगी नेपाल में अपनों को खोने वालों की कहानियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
अंकित बालियान के शूटर्स ने कई दिन की रेकी, DGP ने बताया हत्या का मकसद
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
विश्व
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
टूरिस्ट ने अनजाने में कैद कर लिया था ग्लेशियर टूटने का पल, फिर मची तबाही
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
पंजाब
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बवाल, छात्रों की पुलिस से धक्का-मुक्की
जनरल नॉलेज
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?
ऑटो
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget