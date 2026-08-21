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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: घर के बाहर की 'पार्किंग जगह' आपकी क्यों नहीं है? जानिए कानून

Xप्लेन: घर के बाहर की 'पार्किंग जगह' आपकी क्यों नहीं है? जानिए कानून

दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के सभी ट्रैफिक सर्किलों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम एक मुख्य समस्याग्रस्त क्षेत्र चिन्हित करें.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 21 Aug 2026 10:56 AM (IST)
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दिल्ली में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के सभी ट्रैफिक सर्किलों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम एक मुख्य "समस्याग्रस्त क्षेत्र" (Problem Area) चिन्हित करें, जहां भारी जाम, अवैध पार्किंग या अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है.

इस पहल का उद्देश्य सख्त प्रवर्तन (Enforcement), इंजीनियरिंग समाधान, जन-जागरूकता और विभिन्न नागरिक एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करके शहर के प्रमुख मार्गों को जाम-मुक्त बनाना है.

मुख्य उद्देश्य और प्राथमिकता वाले क्षेत्र

  • चोक पॉइंट्स की पहचान: प्रत्येक ट्रैफिक सर्कल को उन विशिष्ट खिंडों (stretches) को चिन्हित करना होगा जहां अनियंत्रित पार्किंग, स्ट्रीट वेंडर्स या अत्यधिक वाहनों के कारण बोलट नेक की स्थिति बनती है.

  • ज़ीरो-टॉलरेंस अभियान: ट्रैफिक कर्मियों को गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. विशेष रूप से गलत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट ड्राइविंग और ट्रिपल राइडिंग.

  • सड़कों पर विजिबिलिटी: आयुक्त ने फील्ड अधिकारियों की सड़कों पर उपस्थिति बढ़ाने, रियल-टाइम अपडेट के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने और आपसी संचार को बेहतर बनाने पर जोर दिया है.

  • हितधारकों के साथ संवाद: ई-रिक्शा चालकों, टैक्सी यूनियनों और वाणिज्यिक वाहन चालकों के साथ सेक्टर-वार बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि वे स्वेच्छा से नियमों का पालन करें.


Xप्लेन: घर के बाहर की 'पार्किंग जगह' आपकी क्यों नहीं है? जानिए कानून

सार्वजनिक सड़कें बनाम निजी दावे: 5 प्रमुख कानूनी बिंदु

घर के बाहर की सड़क पर पार्किंग को लेकर अक्सर विवाद होते हैं. भारतीय कानून के अनुसार सड़क सार्वजनिक संपत्ति है, जिससे जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान निम्नलिखित हैं:

  1. सार्वजनिक उपद्रव (Public Nuisance) व अतिक्रमण: भारतीय न्याय संहिता/आईपीसी की धारा 268 और स्थानीय नगर निगम अधिनियमों के तहत, अपने घर के बाहर की सड़क पर ईंट, गमले, बैरिकेड या ताले लगाकर जगह आरक्षित करना गैर-कानूनी अतिक्रमण व सार्वजनिक उपद्रव माना जाता है.

  2. टोइंग व क्लैंपिंग का नियम: ट्रैफिक पुलिस किसी वाहन को केवल तभी क्रेन से उठा (Tow) सकती है या क्लैंप कर सकती है जब वह अवैध रूप से पार्क हो, उदाहरण के लिए किसी के गेट के ठीक सामने, 'नो पार्किंग' ज़ोन में या फुटपाथ पर. केवल किसी पड़ोसी की शिकायत पर सार्वजनिक सड़क से वाहन नहीं उठाया जा सकता.

  3. वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध: अधिकांश आवासीय क्षेत्रों के म्युनिसिपल उप-नियमों (Bylaws) के अनुसार, आवासीय सड़कों पर भारी कमर्शियल वाहनों, टैक्सियों या पुरानी कबाड़ गाड़ियों को लंबे समय तक पार्क करना प्रतिबंधित है.

  4. RWA के अधिकारों की सीमा: रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) सुरक्षा के दृष्टिकोण से आंतरिक नियम या गेट टाइमिंग तय कर सकती है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक या म्युनिसिपल सड़कों पर पार्क की गई गाड़ियों पर जुर्माना लगाने या उन्हें ज़ब्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

  5. ईज़मेंटरी अधिकार (Right of Ingress & Egress): मकान मालिक का अपने मुख्य द्वार से निर्बाध आवाजाही का कानूनन 'सुखाचार अधिकार' (Easementary Right) होता है. यदि कोई वाहन आपके प्रवेश द्वार को पूरी तरह रोक देता है, तो आप तुरंत पुलिस हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं.


Xप्लेन: घर के बाहर की 'पार्किंग जगह' आपकी क्यों नहीं है? जानिए कानून

दिल्ली में पार्किंग संकट: मुख्य आंकड़े और रुझान

1. मांग और क्षमता में भारी अंतर

  • पंजीकृत वाहन: वर्तमान में दिल्ली में सक्रिय पंजीकृत वाहनों की संख्या 84 लाख से अधिक है (10-15 साल पुराने वाहनों के निरस्तीकरण के बाद यह संख्या 1.34 करोड़ से घटकर इतनी हुई है).

  • क्षमता की कमी: शहर के केवल 1 लाख से कम वाहनों के लिए ही आधिकारिक सार्वजनिक पार्किंग स्थान उपलब्ध है, जिसके कारण लाखों वाहन प्रतिदिन सड़क किनारे खड़े होने को मजबूर हैं.

  • MCD नेटवर्क: दिल्ली नगर निगम (MCD) वर्तमान में 430 सरफेस पार्किंग स्थल और 14 मल्टी-लेवल कार पार्किंग (MLCP) का संचालन करता है.

2. ट्रैफिक पुलिस चालान के आंकड़े

वर्ष/अवधि गलत पार्किंग के चालान मुख्य कारण
2023 1,77,800 मैन्युअल प्रवर्तन
2024 4,72,468 ट्रैफिक सर्किलों की सघन निगरानी
2025 11,65,213 (+147%) AI-आधारित ANPR कैमरों की तैनाती

कार्रवाई में शीर्ष 5 ट्रैफिक सर्कल:

  1. पंजाबी बाग (14,170 चालान)

  2. रोहिणी (9,615 चालान)

  3. समयपुर बादली (9,493 चालान)

  4. मॉडल टाउन (9,347 चालान)

  5. सदर बाज़ार (9,104 चालान)

3. परिचालन संबंधी चुनौतियां

  • MLCP का कम उपयोग: सरोजिनी नगर, पंजाबी बाग और आसफ अली रोड जैसी स्वचालित मल्टी-लेवल पार्किंग संरचनाएं क्षमता से काफी कम इस्तेमाल हो रही हैं.

  • प्रक्रियागत देरी: चालक स्वचालित पार्किंग से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि वाहन वापस निकालने में 15 से 25 मिनट का समय लगता है, जो उन्हें असुविधाजनक लगता है.

  • नगर निगम राजस्व: MCD ने अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच सरफेस व मल्टी-लेवल पार्किंग से ₹58.09 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया, जो 2024 की इसी अवधि में ₹49.14 करोड़ था.

कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस द्वारा शहर में ट्रैफिक जाम, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से निपटने के लिए शुरू किया गया 'समस्याग्रस्त क्षेत्र' (Problem Area) अभियान एक सराहनीय और व्यावहारिक कदम है. यह पहल केवल ट्रैफिक चालानों तक सीमित न रहकर ज़ीरो-टॉलरेंस नीति, जन-जागरूकता, आधुनिक तकनीक और विभिन्न नागरिक निकायों के बीच बेहतर समन्वय पर बल देती है।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू सार्वजनिक सड़कों पर पार्किंग से जुड़े कानूनी नियमों को स्पष्ट करना है. कानूनन, घर के बाहर की सड़कें नगर निगम की सार्वजनिक संपत्ति हैं, जिन पर कोई भी नागरिक निजी दावा नहीं कर सकता. हालांकि मकान मालिकों के पास अपने प्रवेश द्वार तक निर्बाध आवाजाही (Right of Ingress/Egress) का कानूनी अधिकार सुरक्षित है, लेकिन पूरे मार्ग को अपना बताना या आरक्षित करना गैर-कानूनी है.

84 लाख से अधिक पंजीकृत वाहनों और सीमित आधिकारिक पार्किंग स्थानों के बीच, यह अभियान प्रशासनिक सख्ती के साथ-साथ नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 21 Aug 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Traffic Rules Explainer DELHI POLICE
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