SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दलों ने एक साथ आवाज उठाई थी. लेकिन अब परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव पर कांग्रेस, DMK और शरद पवार की NCP जैसे दलों के रुख में अंतर दिखाई दे रहा है. BJP इसी राजनीतिक स्थिति में विपक्षी दलों से अलग-अलग बातचीत कर रही है. सवाल है कि क्या यह विपक्ष की एकता में दरार है, या क्षेत्रीय दल अपने राज्यों के हितों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र रणनीति बना रहे हैं?

केंद्र सरकार 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक संसद की विशेष बैठक बुलाकर परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन प्रस्तावों को आगे बढ़ाना चाहती है. अप्रैल में इसी तरह का संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई समर्थन नहीं जुटा पाया था. इस बार सरकार की रणनीति में कुछ विपक्षी और क्षेत्रीय दलों का संभावित समर्थन महत्वपूर्ण हो गया है.

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SIR पर साथ आए थे, अब परिसीमन पर अलग-अलग रास्ते क्यों?

विपक्षी एकता की परीक्षा केवल चुनाव के समय नहीं, संसद में संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी होती है. SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाने की कोशिश की थी. लेकिन अब परिसीमन के सवाल पर यही विपक्ष अलग-अलग खेमों में दिखाई दे रहा है. कांग्रेस जहां सरकार के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जता रही है, वहीं DMK और शरद पवार की NCP ने कुछ शर्तों के साथ समर्थन की संभावना जताई है.

यह बदलाव BJP के लिए राजनीतिक और संसदीय अवसर बन सकता है. सरकार उन क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर रही है जो पहले उसके प्रस्ताव का विरोध कर चुके थे. हालांकि इसे केवल BJP की रणनीति से विपक्ष में पैदा हुई फूट कहना पूरी तस्वीर नहीं होगी. क्षेत्रीय दलों की अपनी चिंताएं भी हैं खासकर दक्षिण भारत में लोकसभा सीटों में संभावित बदलाव और राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर.

SIR और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कौन-कौन एकजुट था?

SIR के तहत मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कई सवाल उठाए थे. विपक्षी दलों का आरोप था कि इस प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम हटाने, दस्तावेजों की जांच और पारदर्शिता को लेकर गंभीर समस्याएं हैं. कांग्रेस और दूसरे दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग के लिए संसद में प्रस्ताव लाने की कोशिश की.

29 सितंबर 2026 को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, INDIA गठबंधन के नेताओं ने इस मुद्दे पर साझा आंदोलन और ज्ञानेश कुमार को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की थी. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और समाजवादी पार्टी, CPI, CPI(M), NCP-SP और शिवसेना (UBT) के नेताओं की भागीदारी की बात सामने आई थी.

दिलचस्प बात यह थी कि आम आदमी पार्टी और DMK ने INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होने के बावजूद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करने की सहमति जताई थी. DMK ने साफ किया था कि गठबंधन से बाहर रहने का मतलब यह नहीं कि वह चुनाव आयोग के मुद्दे पर दूसरे विपक्षी दलों के साथ नहीं खड़ी होगी.

इस तरह SIR के मुद्दे पर कांग्रेस, TMC, SP, CPI, CPI(M), NCP-SP और शिवसेना (UBT) जैसे दलों के साथ AAP और DMK भी अलग-अलग स्तर पर सहयोग कर रहे थे. हालांकि, प्रस्ताव का समर्थन करने की सहमति और संसद में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर देना दो अलग बातें हैं. इसलिए इसे सभी दलों की ओर से एक ही संयुक्त कार्रवाई के रूप में पेश करना ठीक नहीं होगा.

परिसीमन पर कांग्रेस की सबसे बड़ी आपत्ति क्या है?

अब परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख दूसरे विपक्षी दलों से अलग दिखाई दे रहा है. कांग्रेस परिसीमन की अवधारणा का विरोध करने के बजाय उसके आधार, समय और राजनीतिक प्रभाव पर सवाल उठा रही है. कांग्रेस की प्रमुख मांगें हैं कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बरकरार रखी जाए. महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण मौजूदा 543 सीटों के भीतर लागू किया जाए. राज्यों के बीच सीटों के अनुपात को सुरक्षित रखा जाए और इस व्यवस्था को 25 साल तक स्थिर रखा जाए. सरकार सभी दलों के साथ बैठक कर परिसीमन की प्रक्रिया पर चर्चा करे.

कांग्रेस का तर्क है कि 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने से उन राज्यों को नुकसान हो सकता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है. दक्षिण भारत के कई राज्यों ने पिछले दशकों में प्रजनन दर घटाने और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है. ऐसे में केवल आबादी के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो उत्तर भारत के अधिक आबादी वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है और दक्षिणी राज्यों का राष्ट्रीय संसद में सापेक्ष प्रभाव घट सकता है.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 21 नवंबर को कहा था कि पार्टी परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस पर सभी दलों के साथ बातचीत होनी चाहिए. पार्टी ने 2027 की जनगणना से परिसीमन को जोड़ने पर भी सवाल उठाए हैं.

DMK क्यों कांग्रेस से अलग रास्ते पर चलती दिख रही है?

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण नाम DMK का है. तमिलनाडु की राजनीति में परिसीमन का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील रहा है. DMK का डर है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ाने से दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है.

लेकिन 27 नवंबर को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, DMK के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि अगर परिसीमन के बाद लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा लगभग 7.2 प्रतिशत हिस्सेदारी सुरक्षित रहती है, तो पार्टी विधेयक का समर्थन करने पर विचार कर सकती है.

DMK का तर्क है कि सीटों की कुल संख्या बढ़ाने में उसे सैद्धांतिक आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्य की हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए. पार्टी के नेताओं ने यह भी संकेत दिया है कि हर मुद्दे पर BJP का विरोध करना जरूरी नहीं; फैसले मुद्दे और राज्य के हित के आधार पर लिए जाने चाहिए.

यहां राजनीतिक पृष्ठभूमि भी अहम है. 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अभिनेता विजय की पार्टी TVK को समर्थन दिया था. इससे DMK और कांग्रेस के रिश्तों में तनाव आया और DMK ने INDIA गठबंधन से दूरी बना ली. अब परिसीमन के मुद्दे पर दोनों दलों के अलग-अलग रुख को इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी देखा जा रहा है.

शरद पवार की NCP-SP किस तरफ है?

शरद पवार की NCP-SP भी कांग्रेस की तरह सीधे विरोध का रास्ता नहीं अपना रही है. पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि महिला आरक्षण लागू होना चाहिए और सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है. इसके अलावा परिसीमन आयोग में विपक्षी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की गई है.

NCP-SP का कहना है कि विधेयक सामने आने के बाद उसके प्रावधानों का अध्ययन किया जाएगा और फिर फैसला लिया जाएगा. यानी पार्टी ने अभी बिना शर्त समर्थन नहीं दिया है.

यह रुख कांग्रेस की मौजूदा मांग से अलग है. कांग्रेस लोकसभा की 543 सीटें बरकरार रखने पर जोर दे रही है, जबकि NCP-SP सभी राज्यों में सीटें 50 प्रतिशत बढ़ाने की संभावना पर विचार करने को तैयार दिखती है.

BJP की रणनीति: विपक्ष से अलग-अलग बातचीत

BJP के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी बहुमत जुटाना है. अप्रैल 2026 में संविधान के 131वें संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में गिर गया था. उस समय 298 सांसदों ने समर्थन और 230 ने विरोध में वोट दिया था. कुल 528 वोट पड़े थे और दो-तिहाई समर्थन के लिए 352 वोट चाहिए थे.

अब 27 नवंबर तक लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 540 बताई जा रही है. इस हिसाब से दो-तिहाई समर्थन के लिए 360 वोट की जरूरत होगी. BJP और NDA के पास अपने दम पर यह संख्या नहीं है.

इसीलिए सरकार उन क्षेत्रीय दलों से संपर्क कर रही है जो अप्रैल में विपक्ष के साथ खड़े थे. इंडियन एक्सप्रेस की 27 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, BJP को DMK, NCP-SP, TMC से अलग हुए गुट और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ सांसदों से समर्थन की उम्मीद है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार छोटे क्षेत्रीय दलों से बातचीत कर रही है.

यहां एक और बड़ा बदलाव हुआ है. TMC के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 के अलग होकर नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में जाने की खबर है. इसी तरह शिवसेना (UBT) के नौ सांसदों में से छह के शिंदे गुट में शामिल होने की रिपोर्ट है. इन घटनाओं ने विपक्ष की संसदीय संख्या और एकजुटता दोनों को प्रभावित किया है.

हालांकि, BJP के लिए समर्थन की ये संभावनाएं अभी अंतिम संख्या नहीं हैं. DMK और NCP-SP ने शर्तें रखी हैं और विधेयक का पूरा मसौदा सामने आने के बाद ही उनका अंतिम रुख स्पष्ट होगा.

AAP, SP, CPI और दूसरे दलों का रुख क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक AAP पार्टी परिसीमन विधेयक का विरोध कर सकती है. AAP पहले ही जुलाई 2025 में INDIA गठबंधन से अलग हो चुकी है, लेकिन SIR के मुद्दे पर उसने विपक्ष के साथ सहयोग किया था.

समाजवादी पार्टी के लिए महिला आरक्षण के साथ OBC महिलाओं के लिए अलग उप-कोटा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है. पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाया है कि यदि महिला आरक्षण लागू करने की बात हो रही है तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी स्पष्ट व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए.

CPI और CPI(M) ने संसद की बैठक बुलाने की प्रक्रिया, विपक्ष से सलाह-मशवरे की कमी और संसदीय परंपराओं पर सवाल उठाए हैं. शिवसेना (UBT) के संजय राउत ने भी प्रस्तावित परिसीमन पैकेज का विरोध किया है. BJD ने कहा है कि यदि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर विधेयक लाया जाता है तो पहले उठाई गई आपत्तियों का समाधान होना चाहिए.

इससे साफ है कि विपक्षी दलों के बीच केवल एक मतभेद नहीं है. किसी के लिए राज्य का प्रतिनिधित्व अहम है, किसी के लिए OBC महिलाओं का आरक्षण, तो किसी के लिए संसद की प्रक्रिया और परिसीमन आयोग की निष्पक्षता.

क्या INDIA गठबंधन टूट रहा है?

इस सवाल का जवाब फिलहाल सीधा हां या नहीं में नहीं दिया जा सकता. INDIA गठबंधन पहले ही कई राजनीतिक झटकों से गुजर चुका है. AAP और DMK उससे दूरी बना चुके हैं. TMC और शिवसेना के भीतर टूट ने विपक्ष की संसदीय ताकत को प्रभावित किया है. अब परिसीमन पर कांग्रेस, DMK और NCP-SP के अलग-अलग रुख ने एक साझा रणनीति बनाने की चुनौती बढ़ा दी है.

BJP के लिए यह स्थिति राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकती है. सरकार यदि क्षेत्रीय दलों को उनकी शर्तों पर समर्थन देने के लिए राजी कर लेती है, तो अप्रैल में मिली हार के बाद उसके लिए संवैधानिक संशोधन पारित कराने का रास्ता खुल सकता है. इसे विपक्षी एकता में दरार का लाभ उठाने की रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है.

लेकिन दूसरी तरफ, DMK और NCP-SP का रुख यह भी दिखाता है कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय गठबंधन की राजनीति से ऊपर अपने राज्य के हितों को रख सकते हैं. परिसीमन का मुद्दा केवल BJP बनाम विपक्ष नहीं है. यह उत्तर और दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व, जनसंख्या नियंत्रण की नीति, महिला आरक्षण और संघीय ढांचे से भी जुड़ा है.

आखिरकार, असली परीक्षा संसद में होगी. क्या BJP जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटा पाएगी? क्या DMK और NCP-SP अपनी शर्तों पर समर्थन देंगी? क्या कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल एक साझा न्यूनतम सहमति बना पाएंगे? 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक प्रस्तावित संसदीय बैठक इन सवालों के जवाब की दिशा तय कर सकती है.