रामायण फिल्म को लेकर विवाद जारी है. हिंदू संगठन लगातार इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म 'रामायण' के खिलाफ दाखिल याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. याचिकाकर्ता का कहना था कि फिल्म में बहुत सी बातें मूल ग्रंथ से अलग दिखाई गई हैं.

याचिकाकर्ता की अपील पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह फिल्म रिलीज हो चुकी है इसलिए तत्काल सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आपके पास अगर कुछ अलग कहने को है तो आप खुद फिल्म बना सकते हैं.

VHP ने जताई आपत्ति

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने फिल्म के कथानक और किरदारों के चित्रण पर आपत्ति जताते हुए इसके प्रदर्शन पर तत्काल रोक की मांग की है. विहिप का आरोप है कि इस फिल्म में महर्षि वाल्मीकि की रामायण के मूल प्रसंगों से छेड़छाड़ की गई है. इसके अलावा ऐसी कई घटनाएं दिखाई गई हैं, जिनका मूल रामकथा में कोई आधार नहीं है.

'फिल्म में रामकथा के कई अहम प्रसंगों को जगह नहीं'

विहिप के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागड़ा ने फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसमें भगवान राम और उनके परिवार के चरित्रों को हल्के अंदाज में दिखाया गया है, जबकि रावण का महिमामंडन करने की कोशिश की गई है. बता दें कि विहिप की सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि फिल्म में रामकथा के कई अहम प्रसंगों को जगह नहीं दी गई है.

बागड़ा के मुताबिक अहिल्या उद्धार, निषादराज गुह की मित्रता और केवट की भक्ति जैसे प्रसंग भगवान राम के चरित्र और उनकी सामाजिक स्वीकार्यता को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिल्म में इनका कोई जिक्र तक नहीं है.

विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि ऋषि-मुनियों के यज्ञ और साधना में बाधा डालने वाले राक्षसों के खिलाफ भगवान राम के संघर्ष को फिल्म में पत्नी के अपहरण का बदला लेने की व्यक्तिगत लड़ाई के तौर पर पेश किया गया है. विहिप का कहना है कि रामकथा केवल धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं का आधार है. इसके साथ इस तरह की छेड़छाड़ करोड़ों रामभक्तों की आस्था को चोट पहुंचाती है.

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