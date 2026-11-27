16 साल के भारतीय एआई टैलेंट राउल जॉन अजू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सेल्फी ली है. AI Kid Of India राउल ने रूस के मॉस्को में आयोजित कॉन्फ्रेंस में पुतिन के साथ सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

राउल ने पुतिन के साथ सेल्फी शेयर करते हुए अपनी पहली वीडियो को याद किया जो उन्होंने 9 साल की उम्र में बनाई थी. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, 9 साल की उम्र में बाथरूम में अपना पहला वीडियो बनाने से लेकर राष्ट्रपति पुतिन के साथ सेल्फी लेने तक, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी मुझे यहाँ तक ले आएगी.

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मेरे पास सुनाने के किए कहानियां हैं

राउल ने आगे लिखा, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, उससे कहीं ज्यादा मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि इस सफर ने मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद की है. 'AI जर्नी' (AI Journey) में कुछ कमाल के लोगों (जो मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं) से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी और कितना कुछ सीखना बाकी है.

AIJ, वहां के सभी लोगों, और खासकर मेरे माता-पिता का शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा किया और उन सभी लोगों का जो इस सफर का हिस्सा रहे हैं. एक छोटे बच्चे के सपनों को सच करने के लिए आपका धन्यवाद. मैं आज भी एक जिज्ञासु बच्चा ही हूं, बस अब मेरे पास सुनाने के लिए कुछ और कहानियां हैं.

12 साल की उम्र में बनाया पहला रोबोट

बता दें राउल ने 12 साल की उम्र में अपना पहला रोबोट MEBot बनाया था. ये उनके एक स्कूल साइंस प्रोजेक्ट का हिस्सा था. यूएन को दिए एक इंटरव्यू में राउल ने बताया था कि कैसे उनका टैक्नोलॉजी में इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग से शुरू हुआ था. उनके पिचा एडॉबी में काम करते हैं. उससे उन्हें कई प्रीमियम डिजिटल टूल्स के बारे नें पता चला था साथ ही उसे चलाने में मदद मिली थी.

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