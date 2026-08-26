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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: तेजी से बढ़ रहा H1N1 वायरस, देश के किस राज्य में कितने केस

Xप्लेन: तेजी से बढ़ रहा H1N1 वायरस, देश के किस राज्य में कितने केस

H1N1 से संक्रमित अधिकांश मरीज सामान्य देखभाल से ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाई-रिस्क ग्रुप जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, और पहले से बीमार लोगों में यह जानलेवा जटिलताएं पैदा कर सकता है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 26 Aug 2026 06:56 AM (IST)
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भारत के दो प्रमुख महानगरों बेंगलुरु और दिल्ली में H1N1 इन्फ्लूएंजा (स्वाइन फ्लू) के मामलों में आई अचानक तेजी ने स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टरों और आम जनता की चिंता बढ़ा दी है. दोनों ही शहरों में अस्पतालों की ओपीडी (OPD) सांस की तकलीफ, खांसी और तेज बुखार से पीड़ित मरीजों से भरी हुई हैं. ऐसे में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या बेंगलुरु में दिल्ली से ज्यादा बुरे हालात हैं? दोनों शहरों के आंकड़े क्या दर्शाते हैं और विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है?

बेंगलुरु बनाम दिल्ली- क्या बेंगलुरु में हालात ज्यादा गंभीर हैं?

यदि केवल कुल दर्ज मामलों के आधार पर तुलना की जाए, तो पहली नजर में आंकड़े बेंगलुरु को आगे दिखा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि केवल मामलों की संख्या से किसी एक शहर की स्थिति को दूसरे से अधिक 'खराब' या 'गंभीर' नहीं ठहराया जा सकता.

  1. निगरानी और टेस्टिंग का अंतर: दोनों शहरों में सैंपलिंग, लैब टेस्टिंग की दर और रिपोर्टिंग के तरीके अलग-अलग हैं.

  2. मौसम और भौगोलिक कारक: दिल्ली और बेंगलुरु के मौसम में बड़ा अंतर है, जिसका सीधा असर वायरस के फैलने और उसके सक्रिय रहने की अवधि पर पड़ता है.

  3. वैक्सीन स्ट्रेन से मेल: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के अनुसार, वर्तमान में फैल रहा वायरस कोई नया स्ट्रेन नहीं है. यह मौजूदा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सीजन के लिए सुझाई गई फ्लू वैक्सीन से पूरी तरह मेल खाता है.

शहरवार आंकड़ों और स्थिति का पूरा विश्लेषण

1. बेंगलुरु और कर्नाटक की स्थिति

  • कुल मामले: बेंगलुरु में H1N1 के 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 200 सक्रिय (Active) मामले हैं. यदि पूरे कर्नाटक राज्य की बात करें, तो यह आंकड़ा 4,200 के पार पहुंच चुका है.

  • स्कूलो में क्लस्टर संक्रमण: बेंगलुरु के कई प्रमुख स्कूलों में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला है. 

  • बच्चों पर असर: पीडियाट्रिक (बाल रोग) OPDs के आंकड़ों के अनुसार, रोजाना आने वाले बीमार बच्चों में से लगभग 80% बच्चे तेज बुखार, गले में संक्रमण और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं.

2. दिल्ली की वर्तमान स्थिति

  • दर्ज मामले: दिल्ली में H1N1 के 2,308 मामले और अन्य इन्फ्लूएंजा के लगभग 650 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. यानी शहर में कुल इन्फ्लूएंजा मरीजों की संख्या 3,000 के करीब पहुंच गई है.

  • प्रशासनिक सतर्कता: मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं. स्थिति की समीक्षा के लिए आपातकालीन बैठकें बुलाई गई हैं.

  • सरकारी पक्ष: दिल्ली के स्वास्थ्य प्रशासन, नगर निगम (MCD), NDMC और छावनी बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, अस्पतालों में बेड्स, दवाओं और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है.

  • भारत में H1N1 (स्वाइन फ्लू) के राज्यवार आंकड़े और स्थिति

    राज्य / केंद्र शासित प्रदेश दर्ज मामले मुख्य हॉटस्पॉट / प्रभावित क्षेत्र वर्तमान स्थिति एवं प्रभाव
    केरल 7,420+ तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड देश में सबसे अधिक मामले और मौतें दर्ज; मानसून के दौरान स्पाइक
    कर्नाटक 4,212 बेंगलुरु (2,070+ मामले) स्कूलों में क्लस्टर संक्रमण; सुहावने मौसम के कारण संक्रमण की लंबी अवधि
    दिल्ली 2,308 दक्षिण एवं मध्य दिल्ली, छावनी क्षेत्र कुल इन्फ्लूएंजा मामले 3,000; पिछले वर्ष की तुलना में मामलों में बड़ा उछाल
    महाराष्ट्र 1,100+ मुंबई (488+), पुणे (241+) कुल राज्य के मामलों का 65% हिस्सा केवल मुंबई और पुणे क्षेत्र से
    तमिलनाडु ~850+ चेन्नई, कोयंबटूर शहरी क्षेत्रों में बच्चों और बुजुर्गों में संक्रमण के अधिक मामले
    गुजरात ~620+ अहमदाबाद, सूरत मानसून और नमी वाले मौसम के कारण ओपीडी (OPD) में मरीजों की बढ़त
    पश्चिम बंगाल ~540+ कोलकाता, हावड़ा फ्लू जैसे लक्षणों (ILI) वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि

H1N1 स्वाइन फ्लू के मुख्य लक्षण

स्वाइन फ्लू के लक्षण आम मौसमी सर्दी-जुकाम जैसे ही शुरू होते हैं, लेकिन ये तेजी से गंभीर रूप ले सकते हैं:

  • अत्यधिक तेज बुखार: ठंड लगने के साथ 101°F से 103°F तक का तेज बुखार होना.

  • गंभीर श्वसन संबंधी समस्याएं: लगातार सूखी या बलगम वाली खांसी, गले में तेज खराश, दर्द और नाक बहना.

  • शरीर और सिर में तेज दर्द: मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों का दर्द और अत्यधिक मानसिक व शारीरिक थकान.

  • पाचन संबंधी समस्याएं: बच्चों और बुजुर्गों में उल्टी, जी मिचलाना, दस्त और डिहाइड्रेशन 

संभावित जटिलताएं 

H1N1 से संक्रमित अधिकांश मरीज सामान्य देखभाल से ठीक हो जाते हैं, लेकिन हाई-रिस्क ग्रुप (छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, और पहले से बीमार लोग) में यह जानलेवा जटिलताएं पैदा कर सकता है

  • नेक्रोटाइजिंग निमोनिया (Necrotizing Pneumonia): फेफड़ों का गंभीर इंफेक्शन, जिसमें फेफड़ों के टिश्यू को नुकसान पहुंचता है और मरीज को सांस लेने में भारी तकलीफ होती है.

  • ANEC (दिमागी जटिलता): बच्चों में दुर्लभ मामलों में 'एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एन्सेफेलोपैथी' की स्थिति बन सकती है, जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है.

  • पुरानी बीमारियों का बिगड़ना: पहले से मौजूद अस्थमा, सीओपीडी (COPD), हृदय रोग या डायबिटीज से पीड़ित मरीजों में स्थिति अचानक अति-गंभीर हो सकती है.

रोकथाम और बचाव के उपाय

H1N1 को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्य मंत्रालयों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह दी गई है

  1. वार्षिक फ्लू टीकाकरण: हर साल डॉक्टर की सलाह से फ्लू वैक्सीन लगवाएं.

  2. मास्क और स्वच्छता: भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का प्रयोग करें और हाथों को साबुन व सैनिटाइजर से बार-बार साफ करें.

  3. लक्षण दिखने पर आइसोलेशन: यदि बच्चे या घर के किसी सदस्य में फ्लू के लक्षण दिखें, तो उन्हें स्कूल या ऑफिस न भेजें और घर पर आराम करने दें.

  4. खुद से दवा न लें : डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक या कोई अन्य दवा न लें. डॉक्टर की जांच के बाद ही एंटीवायरल दवाएं (जैसे ओसेल्टामिविर/टेमीफ्लू) शुरू करें.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 26 Aug 2026 06:54 AM (IST)
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