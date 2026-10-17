Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस करेगी रैली, दिल्ली पुलिस ने दी अनुमति

रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस करेगी रैली, दिल्ली पुलिस ने दी अनुमति

DCP (सेंट्रल) रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी के लोगों से रैली को लेकर जरूरी सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत करके उन्हें आज ही नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 17 Oct 2026 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को 1 नवंबर, 2026 को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने के लिए अनुमति दे दी है. इसके लिए अधिकारियों की तरफ से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी जारी कर दिया गया है. इस संबंध में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की योजना बनाई है और इसके लिए जरूरी NOC हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था.

दरअसल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस रैली के आयोजन की अनुमति विपक्षी दलों के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, SIR और वोट चोरी के मुद्दे के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच मांगी गई है. इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ी संख्या में लोगों के साथ मार्च निकाली गई थी.

25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के लिए जारी की गई NOC

दिल्ली पुलिस के DCP (सेंट्रल) रोहित राजबीर सिंह ने कहा, ‘जैसा सभी जानते हैं कि रामलीला मैदान, CBD ग्राउंड और बुराड़ी मैदान को अब धरना प्रदर्शन करने के लिए आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है. इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली नगर निगम (MCD) से प्रदर्शन स्थल के उपलब्ध होने की जानकारी मांगी. MCD ने पार्टी को बताया कि प्रदर्शन स्थल 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उपलब्ध है. इसके बाद वे MCD से स्थल उपलब्धता का सर्टिफिकेट लेकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे.’ 

उन्होंने कहा, ‘हमने कांग्रेस पार्टी के लोगों से रैली को लेकर जरूरी सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत करके उन्हें आज ही नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया है. वो यह सर्टिफिकेट लेकर वापस MCD के पास जाएंगे, जिसके पास प्रदर्शन स्थल की जिम्मेदारी है, और वे अपनी तैयारी करेंगे.’

दिल्ली पुलिस सभी संबंधित लोगों के साथ समन्वय कर रही है- DCP सेंट्रल

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर रैली आयोजित करने के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अवधि के लिए NOC जारी किया गया है. प्रस्तावित रैली के सुचारू आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस आयोजकों, ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है. इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ट्रैफिक व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन करना और रैली के सुचारू आयोजन को सुनिश्चित करना है.’ 

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस ने 2027 जनगणना को लेकर लगाया बड़ा आरोप, कहा - 'बहुत बड़ी साजिश...'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
Read More
Published at : 17 Oct 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Ramlila Maidan DELHI POLICE CONGRESS DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेहा बोरा पर विजेता दहिया का चौंकाने वाला बयान - 'वो जो भी बोलती है...'
नेहा बोरा पर विजेता दहिया का चौंकाने वाला बयान - 'वो जो भी बोलती है...'
इंडिया
'उत्पीड़न, कपड़े खींचना...', राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
'उत्पीड़न, कपड़े खींचना...', राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
इंडिया
बंगाल में फिर होगी SIR? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'पिछली बार यह प्रक्रिया...'
बंगाल में फिर होगी SIR? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'पिछली बार यह प्रक्रिया...'
Advertisement

वीडियोज

जंतर-मंतर और संग्राम, कारोबार धड़ाम!
सड़क जाम, जनता परेशान, किसका 'अराजक' प्लान?
धार्मिक कट्टरता, अराजकता का लक्ष्य है सत्ता?
Bollywood News: करीना के बेडरूम का कौन-सा राज खोल गए सैफ? कपिल के शो में मचा धमाल! (17.10.26)
YRKKH: Kabir के शादी के फैसले से टूटेगा दिल, क्या अब अलग हो जाएगी Kabir-Maira की राह?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उत्पीड़न, कपड़े खींचना...', राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
'उत्पीड़न, कपड़े खींचना...', राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'
अभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'
क्रिकेट
प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर वैभव सूर्यवंशी का छलका दर्द! 2 शब्दों में बताई मन की बात
प्लेइंग 11 से बाहर रखने पर वैभव सूर्यवंशी का छलका दर्द! 2 शब्दों में बताई मन की बात
बॉलीवुड
इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका
इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
इंडिया
नेहा बोरा पर विजेता दहिया का चौंकाने वाला बयान - 'वो जो भी बोलती है...'
नेहा बोरा पर विजेता दहिया का चौंकाने वाला बयान - 'वो जो भी बोलती है...'
ट्रेंडिंग
हवा में उड़ते जहाज पर खड़ी हुईं 99 साल की दादी, Video देख उड़े होश
हवा में उड़ते जहाज पर खड़ी हुईं 99 साल की दादी, Video देख उड़े होश
एग्रीकल्चर
गेहूं का MSP बढ़ा, लेकिन इससे किसानों की कमाई कितनी बढ़ेगी?
गेहूं का MSP बढ़ा, लेकिन इससे किसानों की कमाई कितनी बढ़ेगी?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget