रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस करेगी रैली, दिल्ली पुलिस ने दी अनुमति

दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को 1 नवंबर, 2026 को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने के लिए अनुमति दे दी है. इसके लिए अधिकारियों की तरफ से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी जारी कर दिया गया है. इस संबंध में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की योजना बनाई है और इसके लिए जरूरी NOC हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था.

दरअसल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस रैली के आयोजन की अनुमति विपक्षी दलों के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, SIR और वोट चोरी के मुद्दे के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बीच मांगी गई है. इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व में 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ी संख्या में लोगों के साथ मार्च निकाली गई थी.

25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के लिए जारी की गई NOC

दिल्ली पुलिस के DCP (सेंट्रल) रोहित राजबीर सिंह ने कहा, ‘जैसा सभी जानते हैं कि रामलीला मैदान, CBD ग्राउंड और बुराड़ी मैदान को अब धरना प्रदर्शन करने के लिए आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है. इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली नगर निगम (MCD) से प्रदर्शन स्थल के उपलब्ध होने की जानकारी मांगी. MCD ने पार्टी को बताया कि प्रदर्शन स्थल 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उपलब्ध है. इसके बाद वे MCD से स्थल उपलब्धता का सर्टिफिकेट लेकर दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे.’

उन्होंने कहा, ‘हमने कांग्रेस पार्टी के लोगों से रैली को लेकर जरूरी सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत करके उन्हें आज ही नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी कर दिया है. वो यह सर्टिफिकेट लेकर वापस MCD के पास जाएंगे, जिसके पास प्रदर्शन स्थल की जिम्मेदारी है, और वे अपनी तैयारी करेंगे.’

दिल्ली पुलिस सभी संबंधित लोगों के साथ समन्वय कर रही है- DCP सेंट्रल

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘निर्धारित प्रदर्शन स्थल पर रैली आयोजित करने के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अवधि के लिए NOC जारी किया गया है. प्रस्तावित रैली के सुचारू आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस आयोजकों, ट्रैफिक पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है. इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ट्रैफिक व्यवस्था का बेहतर प्रबंधन करना और रैली के सुचारू आयोजन को सुनिश्चित करना है.’

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