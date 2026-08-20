राजीव गांधी जयंती: पीएम मोदी ने किया याद, सोनिया गांधी ने दी श्रद्धांजलि

आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजवी गांधी की जयंती है. इस मौके पर उनके परिवार के साथ पीएम मोदी ने भी उन्हें याद किया. राजीव गांधी को याद करते हुए पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर किया है. कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए वीरभूमि गए थे.

पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा- भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि.

On the occasion of his birth anniversary, paying homage to former Prime Minister of India, Shri Rajiv Gandhi. — Narendra Modi (@narendramodi) August 20, 2026

परिवार संग वीर भूमि गईं सोनिया गांधी

राजीव गांधी को श्रद्धंजलि देने के लिए उनका परिवार दिल्ली के वीर भूमि पहुंचे थे. कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे ने वीर भूमि पर राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की. उनके साथ सोनिया गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे थे. सभी ने राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करके याद किया.

VIDEO | Congress president Mallikarjun Kharge (@kharge) pays floral tribute to former Prime Minister Rajiv Gandhi on his 82nd birth anniversary at Veer Bhumi in New Delhi.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/QmYxsmIF4w — Press Trust of India (@PTI_News) August 20, 2026

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण नमन."

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'एक्स' पर लिखा, "भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. भारत की विकास यात्रा में उनका भी अहम योगदान रहा है."

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल 20 अगस्त को भारत में 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया जाता है.

सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे

40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक थे, जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया. राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई (मुंबई) में हुआ था. 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की क्रूर हत्या के बाद वे कांग्रेस अध्यक्ष और फिर देश के प्रधानमंत्री बने थे.

राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे. अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने तकनीकी आधुनिकीकरण, दूरसंचार के विस्तार और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा दिया. कंप्यूटर के इस्तेमाल को बढ़ाने और भारत के टेलीकॉम सेक्टर के विकास में उनके प्रयासों का श्रेय अक्सर देश के तकनीकी बदलाव की नींव रखने में मदद करने के लिए दिया जाता है.

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