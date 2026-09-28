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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बहुत हो गया, अब एकजुट...', EC विवाद के बीच कपिल सिब्बल की देश से अपील

'बहुत हो गया, अब एकजुट...', EC विवाद के बीच कपिल सिब्बल की देश से अपील

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मीडिया को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग और एसआईआर विवाद पर देश से अपील करते हुए कहा है कि अब बहुत हो गया है, अब एकजुट होकर इस मामले के खिलाफ खड़ा होना होगा.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Sep 2026 06:12 PM (IST)
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चुनाव आयोग के फैसलों और वोटर लिस्ट में हुए बदलाव पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई फैसला अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त लेते हैं, तो यह निश्चत रूप से यह फैसला चुनाव आयोग का नहीं माना जा सकता है.  

इसके अलावा उन्होंने इस तरह के सभी फैसलों रद्द करने की मांग की है. सिब्बल ने कहा है कि चुनाव से जुड़े पिछले फैसलों को रद्द किया जाना चाहिए. वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के 24 जून के नोटिफिकेशन से पहले वाली लिस्ट के आधार पर होना चाहिए. साथ ही दिल्ली में बीएलओ का घर-घर जाकर काम करने का तरीका भी व्यावहारिक नहीं है. अब बहुत हो चुका है. 

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युवाओं, देश और प्रेस को एकजुट होना होगा: कपिल सिब्बल

सिब्बल ने कहा, 'युवाओं, देश, प्रेस और हर जागरूक नागरिक को इसके खिलाफ एकजुट खड़ा होना चाहिए. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लोकतांत्रिक भारत न केवल बना रहे हैं, बल्कि फले-फूले.'

सिब्बल ने कहा, 'चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, या फिर हरियाणा हो. महाराष्ट्र हो, बाकी कई चुनाव हो चुके हैं. तो इस बात पर गौर करना होगा. हम ये मानते हैं ,कि अब वक्त आ गया है, कि हम कहें सुप्रीम कोर्ट को कि जो भी फैसले आपने लिए हैं, यह सोचकर कि सारे फैसले इलेक्शन कमीशन के हैं, तो उन सभी को आप रद्द कीजिए. वो फैसले इलेक्शन कमीशन के है ही नहीं. क्योंकि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर फैसले करता है, तो निश्चित रूप से वह इलेक्शन कमीशन के फैसले नहीं हैं. और अगर इलेक्शन के फैसले नहीं है, और अदालतों ने यह मानकर फैसले दिए हैं, यह मानकर कि यह इलेक्शन कमीशन के फैसले हैं, तो निश्चित रूप से यह गलत है.'

पुराने फैसलों को रद्द किया जाए: सिब्बल 

उन्होंने कहा, 'तो जो चुनाव से जुड़े पुराने फैसले हुए हैं, उन्हें रद्द किया जाए.  यह वोटर लिस्ट जो है, मैं मानता हूं कि गलत है. एक नई तरीके से बनाई जा रही है, अदालतों में हमने बहुत विरोध किया, लेकिन अदालतों ने माना नहीं. जून 2025 के पहले की जो वोटर लिस्ट है, उसके आधार पर आने वाले इलेक्शन हों.'

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 28 Sep 2026 06:06 PM (IST)
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