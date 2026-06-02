भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता और पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि आपने गलत काम किया है इसलिए सीआईडी के ऑफिस जाना ही पड़ेगा. लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी के विरोध प्रदर्शन, सिग्नेचर विवाद और पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर भी कई आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि कानून के सामने सभी को जवाब देना होगा.

आईएएनएस से बातचीत करते हुए लॉकेट चटर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ऑफिस जाना ही पड़ेगा. उन्होंने गलत काम किया है, इसीलिए तो नोटिस भेजा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक सीआईडी उनके हाथ में थी. वह अपनी मर्जी से सरकार और संस्थाओं को चला रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि राज्य में सरकार बदलने वाली है. अब सीआईडी उन्हें नोटिस भेज रही है, उन्हें जाना ही पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल अभिषेक बनर्जी को सीआईडी के सामने पेश होना ही होगा, इन्होंने जनता को लूटा है, उनके मन पर बुलडोजर चलाया है. अब उन्हें इसका फल मिलेगा. टीएमसी के विरोध प्रदर्शन पर लॉकेट चटर्जी ने कहा, 'भगवान का खेल भी गजब है. एक महीने में क्या कुछ बदल गया. ममता बनर्जी ने कभी सोचा नहीं था कि उनके किए का फल इतना जल्दी मिलने वाला है. अब वह धरना देने जा रही हैं. जनता के लिए काम करतीं तो शायद धरना देने की जरूरत ही नहीं होती. पार्टी के नेताओं ने लूट मचाई है और वह खुद आकर धरना दे रही हैं.'

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उन्होंने कहा कि यह धरना चलने वाला नहीं है. पार्टी भी नहीं बचेगी, पूरा कैडर ही खत्म हो जाएगा. टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं को कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं है. सिर्फ कुछ ही लोग उनके नेताओं के आसपास दिखाई दे रहे हैं. चुनाव हारते ही पार्टी खत्म हो गई. सिग्नेचर विवाद को लेकर लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बात सिर्फ सिग्नेचर की नहीं है, वह नकली था, लेकिन ये लोग पूरी सरकार ही नकली चला रहे थे. अब सबकुछ जनता के सामने आ रहा है. ये लोग हमेशा ऐसा ही करते रहे हैं. एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं.

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